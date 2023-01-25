"В качестве подарка": Дуда призвал союзников собрать для Киева бригаду танков Leopard 2, — СМИ

По словам президента Польши, нет сомнений в том, что приближается новое наступление России, поэтому союзники должны любой ценой помочь Украине.

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Президент Польши Анджей Дуда призвал Запад предоставить Украине бригаду танков Leopard 2 "в качестве подарка" для отражения возможного нового наступления войск РФ. Об этом он заявил 24 января на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Милошем Земаном, пишет Polish News.

По словам польского лидера, решение о передаче танков Киеву "не было легким", но оно необходимо, чтобы выгнать российских оккупантов с украинской земли.

"Для нас в Польше это тоже непростое решение, вопреки тому, что кто-то может подумать или что кто-то скажет. Мы сейчас находимся на этапе закупки современных танков, и танки Leopard являются частью нашего современного танкового парка", — сказал Дуда.

Президент Польши напомнил об обещании передать Украине роту танков Leopard 2 и призвал союзников собрать бригаду такой техники.

"Польша решила передать примерно танковую роту украинской стороне, конечно, сопоставляя это с вопросом об инициативе собрать более крупный танковый отряд, более крупное подразделение, от союзников, которые имеют в своих армиях танки Leopard. Речь идет о сборе танков, по крайней мере, бригады танков, чтобы вместе передать их Украине в качестве подарка от союзников", — добавил Дуда.

По словам главы государства, Украине нужно еще больше танков, чтобы отразить новое наступление России, которое может состояться в ближайшем будущем.

"Я надеюсь, что танков для Украины будет собрано больше. У нас нет особых сомнений в том, что приближается время российского наступления, которое является результатом мобилизации, заказанной несколько месяцев назад российскими властями с целью подавить Украину. Украина должна быть в состоянии защитить себя от, возможно, нескольких сотен тысяч мобилизованных российских солдат, с лучшим или худшим оборудованием", — подытожил Дуда.

В ходе пресс-конференции президент Польши также добавил, что соответствующие решения о передаче военной помощи Украине приняло британское правительство, а также об этом объявил президент Франции Эмманнуэль Макрон.

Напомним, 24 января министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Варшава официально запросила у Германии разрешение на передачу Украине некоторых танков Leopard 2 немецкого производства.

По информации Spiegel, после продолжительных дискуссий канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение предоставить разрешение на реэкспорт Leopard 2А6, которые есть у вооруженных сил других стран, таких как Польша.

Кроме того, 24 января стало известно, что Норвегия может передать Украине до 8 немецких танков Leopard 2 A5, всего на вооружении страны есть 36 таких танков.

Также Associated Press писали, что Администрация президента США Джо Байдена готова одобрить передачу Украине танков M1 Abrams на фоне того, что другие страны не спешат с поставками своих танков. Решение может быть анонсировано уже в среду 25 января.