Польські фермери розпочали блокаду пункту пропуску "Медика-Шегині": чого вимагають (відео)

Польські фермери випускають з країни лише по одній фурі на годину. Обмежень на військовий, легковий чи пасажирський транспорт немає.

У суботу вранці, 23 листопада, польські мітингувальники розпочали блокування пункту пропуску "Медика-Шегині" для фур. Про це інформують у прикордонній службі.

На в’їзд до Польщі не пропускатимуться транспортні засоби вагою понад 3,5 тонни, а на виїзд з Польщі пропускатимуть по одному вантажному транспортному засобу в годину.

Обмеження не стосуватимуться легкових автомобілів та автобусів.

Наразі, як зазначили у ДПСУ, накопичення вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску на виїзд з України не спостерігається. На в'їзд до України знаходиться близько 150 вантажівок.

Мітингувальники перебувають за кілометр від польського пункту пропуску "Медика".

За попередньою інформацією, блокування пункту пропуску триватиме 48 годин з можливим продовженням, тобто щонайменше до 10 години ранку понеділка, 25 листопада.

Про зміни чи ускладнення руху, які стосуватимуться пропуску через кордон, у ДПСУ пообіцяли інформувати додатково.

Чого вимагають фермери

Як повідомляє tvn24, 30 фермерів із підкарпатської організації Oszukana Wieś перекрили дорогу національного значення № 28 на пішохідному переході біля залізничного віадука на в'їзді до Медики.

Польскі фермери, які протестують біля пункту пропуску Медика

Як зазначається, фермери блокують перехід біля кордону з двох причин: їхня вимога зберегти сільськогосподарський податок на рівні 2023 року не була виконана. Крім того, у такий спосіб вони протестують проти торгової угоди Європейського Союзу з країнами Південної Америки.

Причому польське джерело пише, що протест триватиме до кінця року.

Нагадаємо, на початку травня очільник Мінагрополітики України Тарас Качка повідомляв, що блокування кордону польськими фермерами завдавало суттєвої шкоди промисловим виробникам України, а втрати та збитки оцінюються в сотні мільйонів доларів.

4 червня поляки відновляли блокаду українського кордону біля пункту пропуску "Хребенне". Тоді польські фермери протестували проти ввезення зернових культур на територію країни, заблокувавши рух 33 автівок.