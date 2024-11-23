Польские фермеры начали блокаду пункта пропуска "Медика-Шегини": чего требуют (видео)

Польские фермеры выпускают из страны только по одной фуре в час. Ограничений на военный, легковой или пассажирский транспорт нет.

В субботу утром, 23 ноября, польские митингующие начали блокирование пункта пропуска "Медика-Шегини" для фур. Об этом информируют в пограничной службе.

На въезд в Польшу не будут пропускаться транспортные средства весом более 3,5 тонны, а на выезд из Польши будут пропускать по одному грузовому транспортному средству в час.

Ограничения не будут касаться легковых автомобилей и автобусов.

Сейчас, как отметили в ГПСУ, накопления грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска на выезд из Украины не наблюдается. На въезд в Украину находится около 150 грузовиков.

Митингующие находятся в километре от польского пункта пропуска "Медика".

По предварительной информации, блокирование пункта пропуска продлится 48 часов с возможным продолжением, то есть как минимум до 10 часов утра понедельника, 25 ноября.

Об изменениях или осложнениях движения, которые будут касаться пропуска через границу, в ГПСУ пообещали информировать дополнительно.

Чего требуют фермеры

Как сообщает tvn24, 30 фермеров из подкарпатской организации Oszukana Wieś перекрыли дорогу национального значения № 28 на пешеходном переходе возле железнодорожного виадука на въезде в Медику.

Польские фермеры, которые протестуют возле пункта пропуска Медика

Как отмечается, фермеры блокируют переход у границы по двум причинам: их требование сохранить сельскохозяйственный налог на уровне 2023 года не было выполнено. Кроме того, таким образом они протестуют против торгового соглашения Европейского Союза со странами Южной Америки.

Причем польский источник пишет, что протест продлится до конца года.

Напомним, в начале мая глава Минагрополитики Украины Тарас Качка сообщал, что блокирование границы польскими фермерами наносило существенный ущерб промышленным производителям Украины, а потери и убытки оцениваются в сотни миллионов долларов.

4 июня поляки возобновили блокаду украинской границы возле пункта пропуска "Хребенне". Тогда польские фермеры протестовали против ввоза зерновых культур на территорию страны, заблокировав движение 33 автомобилей.