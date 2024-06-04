Поляки возобновили блокаду украинской границы: где не проехать

Польские фермеры протестуют против ввоза зерновых культур на территорию страны. Очередь, как информируют пограничники, возле пункта пропуска "Хребенне" сейчас составляет 33 машины.

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Сегодня, 4 июня, с 11:20 утра польские фермеры начали очередную блокаду на пункте пропуска "Хребенне"-"Рава Русская". Об этом сообщает государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что таким образом представители местных фермерских хозяйств выступили с требованием по уменьшению ввоза зерновых культур на территорию Республики Польша из Украины.

В рамках блокировки протестующие не пропускают грузовики на выезд из Украины.

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На въезд в Украину пропуск грузовиков осуществляется по графику — 12 транспортных средств в течение 12 часов, а также одним запуском, дополнительно, по 4 грузовика, которые осуществляют перевозку гуманитарной помощи, в час.

Пропуск остальных категорий транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме.

Как сообщают в ГПСУ, по состоянию на 11:20 очередь грузовиков на выезд из Украины составляла 33 транспортных средства, зарегистрированных в электронной очереди.

Напомним, 4 апреля на сайте польского Минсельхоза заявили, что Польша не планирует запрещать транзит украинского зерна, потому что Киев пообещал сам его минимизировать.

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка сообщал в начале мая, что блокирование границы польскими фермерами нанесло существенный ущерб промышленным производителям Украины. Потери и убытки можно оценить в сотни миллионов долларов.