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Экономика Протесты польских перевозчиков на границе с Украиной

Поляки возобновили блокаду украинской границы: где не проехать

Польша, фермеры, ГПСУ, блокада, зерно
Фура на пункте пропуска (иллюстративное фото)

Польские фермеры протестуют против ввоза зерновых культур на территорию страны. Очередь, как информируют пограничники, возле пункта пропуска "Хребенне" сейчас составляет 33 машины.

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Сегодня, 4 июня, с 11:20 утра польские фермеры начали очередную блокаду на пункте пропуска "Хребенне"-"Рава Русская". Об этом сообщает государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что таким образом представители местных фермерских хозяйств выступили с требованием по уменьшению ввоза зерновых культур на территорию Республики Польша из Украины.

В рамках блокировки протестующие не пропускают грузовики на выезд из Украины.

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На въезд в Украину пропуск грузовиков осуществляется по графику — 12 транспортных средств в течение 12 часов, а также одним запуском, дополнительно, по 4 грузовика, которые осуществляют перевозку гуманитарной помощи, в час.

Пропуск остальных категорий транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме.

Как сообщают в ГПСУ, по состоянию на 11:20 очередь грузовиков на выезд из Украины составляла 33 транспортных средства, зарегистрированных в электронной очереди.

Напомним, 4 апреля на сайте польского Минсельхоза заявили, что Польша не планирует запрещать транзит украинского зерна, потому что Киев пообещал сам его минимизировать.

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка сообщал в начале мая, что блокирование границы польскими фермерами нанесло существенный ущерб промышленным производителям Украины. Потери и убытки можно оценить в сотни миллионов долларов.