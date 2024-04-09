По словам журналистов, продукция Украины пользуется высоким спросом в пищевой промышленности ЕС, а европейские фермеры не хотят ее покупать.

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Протесты на границах против украинских товаров якобы направлены на исправление "неравенства" в торговом балансе между Украиной и ЕС. Однако доказательств того, что европейские фермеры страдают от конкуренции со стороны Украины, нет. Об этом сообщает издание Рolitico.

Когда украинские аграрии глядят в перспективу послевоенного периода, они представляют свою интеграцию в структуру Европейского союза, где они смогут свободно реализовывать свою продукцию на внутреннем рынке блока. Однако этот сценарий может не сбыться, если страны-члены, в частности Польша, будут настаивать на своих позициях.

Журналисты пишут, что в то время как Украина готовится к возможному новому военному наступлению со стороны России с востока, ее партнеры в Европейском союзе усиливают давление на украинский экспорт сельскохозяйственной продукции, такой как кукуруза, мясо птицы и сахар. Некоторые члены блока выражают обеспокоенность, считая, что это угрожает позициям их собственных фермеров.

В источнике отмечают, что польский депутат Европарламента Анджей Галицкий из правоцентристской Европейской народной партии утверждает, что ограничения на украинские сельскохозяйственные товары якобы необходимы для коррекции "неравенства" в торговом балансе между Украиной и ЕС. Его поправки, направленные на усиление ограничений, были поддержаны большинством голосов в парламенте и странах-членах ЕС.

По данным источника, товары из Украины востребованы на рынке пищевой промышленности Европейского союза, несмотря на то что европейские фермеры, которые составляют лишь небольшую часть экономики Союза, не проявляют интереса к их приобретению. При этом нет убедительных доказательств того, что фермеры из ЕС испытывают проблемы из-за конкуренции со стороны украинских товаров.

Также журналисты подчеркнули, что в июне 2025 года планируется завершение временных мер по либерализации торговли, которые приостанавливают все невыполненные ограничения на украинский импорт в Европейский союз. Эти меры были введены с целью оказать помощь Украине в сопротивлении агрессивной военной деятельности со стороны России.

После завершения временных мер в июне 2025 года обе стороны планируют вернуться к условиям соглашения о свободной торговле от 2016 года, которое предусматривает постепенную отмену всех оставшихся тарифов. Некоторые законодатели, такие как Галицкий, выражают опасения относительно усиления конкуренции со стороны украинских гигантских агрохолдингов и предупреждают о возможном влиянии на выживание европейских фермеров. Тем временем Украина поддерживает правила свободного рынка и надеется, что страны ЕС будут придерживаться их в действии.

Напомним, что 27 марта спикер Государственной пограничной службы (ГПСУ) Украины Андрей Демченко сообщил, что блокирование польскими фермерами трех направлений на границе с Украиной продолжается. В частности речь идет о пропускных пунктах "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов".

А 4 апреля на сайте польского Минсельхоза заявили, что Польша не планирует запрещать транзит украинского зерна, потому что Киев пообещал сам его минимизировать.