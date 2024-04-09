За словами журналістів, продукція України має високий попит у харчовій промисловості ЄС, а європейські фермери не хочуть її купувати.

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Протести на кордонах проти українських товарів нібито спрямовані на виправлення "нерівності" в торговельному балансі між Україною та ЄС. Однак доказів того, що європейські фермери страждають від конкуренції з боку України, немає. Про це повідомляє видання Рolitico.

Коли українські аграрії дивляться в перспективу повоєнного періоду, вони уявляють свою інтеграцію в структуру Європейського союзу, де вони зможуть вільно реалізовувати свою продукцію на внутрішньому ринку блоку. Однак цей сценарій може не збутися, якщо країни-члени, зокрема Польща, наполягатимуть на своїх позиціях.

Журналісти пишуть, що в той час як Україна готується до можливого нового військового наступу з боку Росії зі сходу, її партнери в Європейському союзі посилюють тиск на український експорт сільськогосподарської продукції, такої як кукурудза, м'ясо птиці та цукор. Деякі члени блоку висловлюють стурбованість, вважаючи, що це загрожує позиціям їхніх власних фермерів.

У джерелі зазначають, що польський депутат Європарламенту Анджей Галицький із правоцентристської Європейської народної партії стверджує, що обмеження на українські сільськогосподарські товари нібито потрібні для корекції "нерівності" в торговому балансі між Україною та ЄС. Його поправки, спрямовані на посилення обмежень, були підтримані більшістю голосів у парламенті та країнах-членах ЄС.

За даними джерела, товари з України користуються попитом на ринку харчової промисловості Європейського Союзу, незважаючи на те, що європейські фермери, які становлять лише невелику частину економіки Союзу, не виявляють інтересу до їх придбання. При цьому немає переконливих доказів того, що фермери з ЄС відчувають проблеми через конкуренцію з боку українських товарів.

Також журналісти наголосили, що в червні 2025 року планується завершення тимчасових заходів щодо лібералізації торгівлі, які призупиняють усі невиконані обмеження на український імпорт до Європейського Союзу. Ці заходи було запроваджено з метою надати допомогу Україні в опорі агресивній військовій діяльності з боку Росії.

Після завершення тимчасових заходів у червні 2025 року обидві сторони планують повернутися до умов угоди про вільну торгівлю від 2016 року, яка передбачає поступове скасування всіх тарифів, що залишилися. Деякі законодавці, такі як Галицький, висловлюють побоювання щодо посилення конкуренції з боку українських гігантських агрохолдингів і попереджають про можливий вплив на виживання європейських фермерів. Тим часом Україна підтримує правила вільного ринку і сподівається, що країни ЄС дотримуватимуться їх у дії.

Нагадаємо, що 27 березня речник Державної прикордонної служби (ДПСУ) України Андрій Демченко повідомив, що блокування польськими фермерами трьох напрямків на кордоні з Україною триває. Зокрема йдеться про пропускні пункти "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів".

А 4 квітня на сайті польського Мінсільгоспу заявили, що Польща не планує забороняти транзит українського зерна, бо Київ пообіцяв сам його мінімізувати.