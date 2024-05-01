"Потеряли сотни миллионов": в Минэкономики назвали последствия блокирования границы фермерами (видео)

Производители мебели, запчастей к автомобилям, которые функционируют на территории западной части Украины, больше всего пострадали от протестов польских фермеров.

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Блокирование границы польскими фермерами наносило существенный ущерб промышленным производителям Украины, а потери можно оценить в сотни миллионов долларов. Заместитель Министра экономики Украины Тарас Качка сообщил в эфире телемарафона.

Производители мебели, запчастей к автомобилям, которые функционируют на территории западной части Украины, больше всего пострадали от этих протестов. Они имеют контракты с европейскими компаниями, которые не были выполнены.

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Польские фермеры планируют возобновить блокаду одного из пунктов пропуска на границе с Украиной

"Больше наносится промышленным производителям", — сообщил он.

Договоры предусматривали, что товары поступят в Украину за конкретный период времени. Непредсказуемость работы границы приводила к тому, что эти контракты срывались и не заключались новые.

"Это негативное влияние составляет сотни миллионов долларов, если мы берем во внимание еще протесты польских перевозчиков", — добавил Тарас Качка.

Протесты фермеров на границе

Фермеры в Польше начали блокировать границу с Украиной, заявляя, что они против поставок больших объемов зерна из нашего государства, которое якобы негативно влияет на цены. Представитель Государственной пограничной службы (ГПСУ) Украины Андрей Демченко 27 марта сообщил, что блокирование польскими фермерами трех направлений на границе с Украиной продолжается. В частности речь идет о пропускных пунктах "Ягодин", "Рава-Руська" и "Угринов".

Уже 4 апреля в польском Минсельхозе заявили, что страна не планирует запрещать транзит украинского зерна, потому что Киев пообещал сам его минимизировать. В Варшаве заявили, что выполняют требования и договоренности, достигнутые с представителями фермеров относительно зерна из Украины.

Напомним, 1 марта премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что за действиями польских фермеров, которые устроили блокаду границы, стоит Российская Федерация. По ее словам, Кремль пытается поссорить Польшу и Литву — двух крупных союзников Украины.