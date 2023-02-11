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Мир Российско-украинская война Визит Зеленского в Великобританию и ЕС

"Цирк уродов": Медведев пригрозил Европе "исчезновением" после визита Зеленского

Дмитрий Медведев
Фото: ТАСС | Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев возмутился тем, что лидеры европейских стран поддержали Украину во время войны, которую развязала Россия.

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Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Телеграм-канале прокомментировал поездку президента Украины Владимира Зеленского в Европу. Он назвал встречи главы государства с европейскими лидерами "чесом" и "цирком".

Экс-президент России заявил, будто власти Украины занимаются "вымогательством", пока украинских граждан "насильно" мобилизуют и "гонят" защищать интересы "правящей клики" на фронт. Он также нелестно высказался об интеллектуальных способностях европейских политиков.

"Прямые трансляции, первые полосы газет, фотографии с "европейскими боссами", — высказался Медведев. — "Апогеем "цирка уродов" стала аудиенция у британского монарха".

Дмитрий Медведев добавил, что помощь Украине якобы принесла европейцам одни проблемы, в том числе заметное повышение цен на продукты и коммунальные услуги. Кроме того, по его словам, жители Европы страдают от "национального унижения", поскольку им диктуют свою политическую волю Польша и Литва.

"Закончится это правление экзальтированных младоевропейских фриков для "старой европейской цивилизации" весьма плачевно. Она и так растворяется под натиском эмигрантов, прибывающих со всех концов света. А скоро исчезнет совсем, повторив известный миф о похищении Европы Зевсом", — подытожил зампред Совета безопасности РФ.

Есть ли реакция властей Украины?

На момент написания материала комментариев со стороны украинской власти на пост Дмитрия Медведева не было.

8 февраля Владимир Зеленский побеседовал с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Лондоне. Президент Украины посетил страну впервые с начала полномасштабного вторжения РФ. Немного позже Владимир Зеленский также нанес визит королю Великобритании Карлу III. Украинский лидер прибыл в Букингемский дворец в уже привычной для него зеленой одежде военного стиля.

Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом во Францию, где поужинал с президентом страны Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Оба политика подтвердили свои намерения поддерживать Украину в освобождении оккупированных территорий.

9 февраля Владимир Зеленский посетил саммит Евросоюза в Брюсселе. Президент Европарламента Роберта Метсола назвала его появление историческим днем ​​для Европы.