Дмитро Медведєв обурився, що лідери європейських країн підтримали Україну під час війни, розв'язаної Росією.

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Заступник керівника Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв у своєму телеграм-каналі прокоментував поїздку президента України Володимира Зеленського до Європи. Він назвав зустрічі глави держави з європейськими лідерами "чесом" та "цирком".

Експрезидент Росії заявив, ніби влада України займається "вимаганням", поки українських громадян "насильно" мобілізують і "женуть" захищати інтереси "правлячої кліки" на фронт. Він також невтішно висловився про інтелектуальні здібності європейських політиків.

"Прямі трансляції, перші шпальти газет, фотографії з "європейськими босами, — висловився Медведєв. — Апогеєм "цирку виродків" стала аудієнція у британського монарха".

Дмитро Медведєв додав, що допомога Україні нібито принесла європейцям одні проблеми, зокрема помітне підвищення цін на продукти та комунальні послуги. Крім того, за його словами, жителі Європи страждають від "національного приниження", оскільки їм диктують свою політичну волю Польща та Литва.

"Закінчиться це правління екзальтованих младоєвропейських фриків для "старої європейської цивілізації" дуже плачевно. Вона і так розчиняється під натиском емігрантів, які прибувають з усіх кінців світу. А скоро зникне зовсім, повторивши відомий міф про викрадення Європи Зевсом", — підсумував заступник голови.

Чи є реакція влади України?

На момент написання матеріалу коментарів з боку української влади на пост Дмитра Медведєва не було.

8 лютого Володимир Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком у Лондоні. Президент України відвідав країну вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ. Трохи пізніше Володимир Зеленський також наніс візит королю Великобританії Карлу III. Український лідер прибув до Букінгемського палацу у вже звичному для нього зеленому одязі військового стилю.

Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Франції, де повечеряв із президентом країни Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Обидва політики підтвердили свої наміри підтримувати Україну у звільненні окупованих територій.

9 лютого Володимир Зеленський відвідав саміт Євросоюзу у Брюсселі. Президентка Європарламенту Роберта Мецола назвала його появу історичним днем ​​для Європи.