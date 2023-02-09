"Історичний день для Європи": Володимир Зеленський прибув на саміт ЄС (відео)

Глава держави прибув президентським літаком разом із французьким колегою Еммануелем Макроном. Делегацію лідерів особисто зустрічала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Президент України Володимир Зеленський у межах другого закордонного візиту 9 лютого прибув до Брюсселя, де відбудеться дводенний саміт глав держав та урядів 27 країн-членів Європейського Союзу. У планах глави держави – виступ перед депутатами Європарламенту та участь у саміті ЄС. Прибуття українського президента до Брюсселя транслює телеканал BFMTV.

Глава української держави прибув президентським літаком разом із французьким колегою Еммануелем Макроном. Делегацію лідерів особисто зустрічала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Журналісти "Радіо Свобода" публікують кадри очікування репортерів біля будівлі, куди приїде Зеленський. За словами кореспондента Зоряна Степаненка, такого аншлагу не пригадують навіть ті, хто працює тут по 20 років.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола назвала появу Володимира Зеленського на асамблеї історичним днем ​​для Європи. Вона уточнила, що вранці український лідер приїде до парламенту, щоб звернутися до громадян Європи.

"Історичний день для Європи. З гордістю повідомляємо, що президент України Володимир Зеленський буде в Європейському парламенті сьогодні вранці. Він звернеться до людей Європи із Будинку європейської демократії", — написала вона.

Раніше повідомлялося, що під час візиту до Брюсселя президент Володимир Зеленський, ймовірно, озвучить чотири ключові тези щодо підтримки України. На думку оглядачів Euractiv, насамперед ним буде порушено питання про прискорені постачання озброєння та нові антиросійські санкції. Крім того, на саміті ЄС гарантом, ймовірно, буде порушено питання вступу України до Євросоюзу, а також реалізація планів щодо глобальної безпеки.