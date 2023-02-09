Чотири запити Зеленського: якої актуальної допомоги Заходу потребує Україна, — ЗМІ

У процесі майбутнього саміту в Брюсселі український президент, імовірно, торкнеться питань прискореного постачання озброєння, нових антиросійських санкцій, вступу України до ЄС, а також реалізації його формули миру.

Related video

Президент України Володимир Зеленський відвідає Брюссель, де 9 та 10 лютого відбудеться дводенний саміт глав держав та урядів 27 країн Євросоюзу. У процесі візиту глава держави звернеться до учасників саміту з чотирма ключовими запитами, серед яких — прискорені постачання озброєння, запровадження санкцій проти "Росатома", вступ України до ЄС та підтримка лідерами Євросоюзу формули миру українського президента. З таким прогнозом опублікували журналісти видання Euractiv.

Постачання озброєння

У матеріалі йдеться, що серед основних запитів українського лідера буде питання прискореного постачання озброєння Україні, які потрібні Силам оборони до ймовірного весняного наступу російської армії.

"Передусім, українська сторона, як очікується, наполягатиме на загальній підтримці країн-членів ЄС, щоб прискорити постачання зброї до початку ймовірного весняного наступу Росії", — йдеться у матеріалі.

Швидше йдеться про ракети великої дальності та бойової авіації, завдяки якій українські збройні сили оволодіють перевагою над супротивником у повітрі. За словами українського чиновника, українські бійці за 10 тижнів освоїли навички поводження зі складною системою Patriot, те саме станеться з літаками західного зразка.

Санкції проти Росатому

Серед обговорюваних питань, ймовірно, опиняться нові антиросійські санкції. На думку оглядачів, Володимир Зеленський швидше за все наполягатиме на тому, щоб лідери ЄС додали до санкцій ядерну промисловість РФ, а точніше компанію "Росатом".

Обмеження мають запроваджуватися у зв'язку із ситуацією навколо Запорізької АЕС, яку окупанти взяли під контроль у березні минулого року, а також через неодноразові обстріли ЗАЕС, що створюють загрозу ядерній катастрофі.

"Наразі країни-члени ЄС працюють над 10-м раундом санкцій, який, за словами чиновників і дипломатів ЄС, має бути готовий приблизно 24 лютого", — зазначено в публікації.

Вступ України до Європейського союзу

Передбачається, що серед іншого буде порушено питання членства України в Євросоюзі, оскільки українські чиновники наполягають на початку переговорів про членство до кінця цього року.

Однак тут варто зауважити, що серед європейських лідерів немає однозначної позиції. Оглядачі зазначають, що в той час, коли деякі західні лідери прагнуть надати Україні морального імпульсу, який можна отримати внаслідок переговорів про членство, інші налаштовані набагато обережніше. Вони вказують на низку висунутих Єврокомісією критеріїв, необхідних для початку переговорів.

"Україна не може набути якогось особливого статусу порівняно, скажімо, з країнами Західних Балкан, які перебувають у процесі вступу і проходять через усі "обручі", — заявив один з європейських дипломатів.

Формула миру Зеленського

Ще одним пунктом брюссельської програми українського президента буде прохання до лідерів ЄС підтримати його формулу миру. Цей план складається з десяти пунктів. На думку українського керівництва, він може створити нову глобальну архітектуру безпеки в Європі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у процесі візиту до Великої Британії 8 лютого заявив, що сторонам вдалося погодити новий пакет військової допомоги Великої Британії, до якого увійде далекобійна зброя. Крім того, за словами українського лідера, було досягнуто згоди щодо навчання та підготовки українських пілотів.