Четыре запроса Зеленского: в какой актуальной помощи Запада нуждается Украина, — СМИ

В ходе предстоящего саммита в Брюсселе украинский президент, вероятно, затронет вопросы ускоренных поставок вооружения, новых антироссийских санкций, вступления Украины в ЕС, а также реализации его формулы мира.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Брюссель, где 9 и 10 февраля состоится двухдневный саммит глав государств и правительств 27 стран Евросоюза. В ходе визита глава государства обратиться к участникам саммита с четырьмя ключевыми запросами, в числе которых — ускоренные поставки вооружения, введение санкций против "Росатома", вступление Украины в ЕС и поддержание лидерами Евросоюза формулы мира украинского президента. С таким прогнозом опубликовали материал журналисты издания Euractiv.

Поставки вооружения

В материале говорится, что в числе основных запросов украинского лидера будет вопрос ускоренных поставок вооружения Украине, которые нужны Силам обороны до вероятного весеннего наступления российской армии.

"Прежде всего, украинская сторона, как ожидается, будет настаивать на общей поддержке стран-членов ЕС, чтобы ускорить поставки оружия до начала вероятного весеннего наступления России", — говорится в материале.

Скорее речь идет о ракетах большой дальности и боевой авиации, благодаря которой украинские вооруженные силы завладеют преимуществом над противником в воздухе. По словам украинского чиновника, украинские бойцы за 10 недель освоили навыки обращения со сложной системой Patriot, то же самое произойдет из самолетами западного образца.

Санкции против Росатома

В числе обсуждаемых вопросов, вероятно, окажутся новые антироссийские санкции. По мнению обозревателей, Владимир Зеленский скорее всего будет настаивать на том, чтобы лидеры ЕС включили в санкции ядерную промышленность РФ, а точнее компанию "Росатом".

Ограничения должны будут вводиться в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС, которые оккупанты взяли под контроль в марте прошлого года, а также из-за неоднократных обстрелов ЗАЭС, создающих угрозу ядерной катастрофы.

"В настоящее время страны-члены ЕС работают над 10-м раундом санкций, который, по словам чиновников и дипломатов ЕС, должен быть готов примерно 24 февраля", — отмечено в публикации.

Вступление Украины в Европейский союз

Предполагается, что в числе прочего будет поднят вопрос о членстве Украины в Евросоюзе, поскольку украинские чиновники настаивают на начале переговоров о членстве до конца этого года.

Однако здесь следует взять во внимание, что среди европейских лидеров нет однозначной позиции. Обозреватели отмечают, что в то время, когда некоторые западные лидеры стремятся дать Украине моральный импульс, который может быть получен в результате переговоров о членстве, другие настроены гораздо более осторожно. Они указывают на ряд выдвинутых Еврокомиссией критериев, необходимых для начала переговоров.

"Украина не может получить какой-то особый статус по сравнению, скажем, со странами Западных Балкан, которые находятся в процессе вступления и проходят через все "обручи", — заявил один из европейских дипломатов.

Формула мира Зеленского

Еще одним пунктом брюссельской программы украинского президента будет просьба к лидерам ЕС поддержать его формулу мира. Этот план состоит из десяти пунктов. По мнению украинского руководства, он может создать новую глобальную архитектуру безопасности в Европе.

Напомним, президент Владимир Зеленский в ходе визита в Великобританию 8 февраля заявил, что сторонам удалось согласовать новый пакет военной помощи Великобритании, в который войдет дальнобойное оружие. Кроме того, по словам украинского лидера, было достигнуто соглашение по обучению и подготовке украинских пилотов.