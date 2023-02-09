"Исторический день для Европы": Владимир Зеленский прибыл на саммит ЕС (видео)

Глава государства прибыл президентским самолетом вместе с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Делегацию лидеров лично встречала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Президент Украины Владимир Зеленский в рамках второго зарубежного визита 9 февраля прибыл в Брюссель, где состоится двухдневный саммит глав государств и правительств 27 стран-членов Европейского Союза. В планах глава государства — выступление перед депутатами Европарламента и участие в саммите ЕС. Прибытие украинского президента в Брюссель транслирует телеканал BFMTV.

Глава украинского государства прибыл президентским самолетом вместе с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Делегацию лидеров лично встречала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Журналисты "Радио Свобода" публикуют кадры ожидания репортеров возле здания, куда приедет Зеленский. По словам корреспондента Зоряна Степаненко, такого аншлага не припоминают даже те, кто работает здесь по 20 лет.

Президент Европарламента Роберта Метсола назвала появление Владимира Зеленского на ассамблее историческим днем ​​для Европы. Она уточнила, что утром украинский лидер приедет в парламент, чтобы обратиться к гражданам Европы.

"Исторический день для Европы. С гордостью сообщаем, что президент Украины Владимир Зеленский будет в Европейском парламенте сегодня утром. Он обратится к людям Европы из Дома европейской демократии", — написала она.

Ранее сообщалось, что в ходе визита в Брюссель президент Владимир Зеленский, вероятно, обозначит четыре ключевых тезиса относительно поддержки Украины. По мнению обозревателей Euractiv, прежде всего им будет поднят вопрос об ускоренных поставках вооружения и новых антироссийских санкциях. Кроме того на саммите ЕС гарантом, вероятно, будет поднят вопрос вступления Украины в Евросоюз, а также реализация планов по глобальной безопасности.