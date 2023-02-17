"Ціна цього паперу невисока": Медведєв заявив, що не вірить в ідею мирного договору з Україною

Російський політик вважає, що кожен новий український президент анулює переговорну роботу попередників. Також він порівняв плани Зеленського із Мінськими угодами.

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Заступник керівника Ради безпеки, а також колишній президент Росії Дмитро Медведєв розповів, що не вірить в ідею мирних переговорів із Україною. Новий пост він розмістив у своєму Telegram каналі.

Прокоментував російський політик заяви Володимира Зеленського про те, що з Росією переговори ніхто не вестиме, поки вони не змінять політичний курс, або ж до влади не прийде нова людина.

"Є нюанс, про який він учора промовчав, хоча чудово його розуміє. Йому не треба буде вести жодних переговорів. Йому треба буде підписати те, що йому скажуть. Хоча, кажучи відверто, ціна цього паперу буде невисока. Можна згадати Мінські угоди, підписані попереднім клоуном", — йдеться в публікації Дмитра Медведєва.

У такий спосіб він натякнув на колишнього президента України Петра Порошенка, і заявив, що кожен новий глава держави анулює "спадщину попередника", після чого починається заново вся робота над ситуацією між країнами.

[ + – ] Дмитро Медведєв не вірить в ідею мирних переговорів Фото: Дмитро Медведєв / Telegram

Така заява Медведєва прозвучала у відповідь на інтерв'ю Володимира Зеленського для ВВС, де той наголосив, що жодних територіальних поступок Україна робити не буде, бо це зробить нас слабкішими як державу. Тому, переговорів на цю тему і бути не може.

"З Путіним? Ні. Тому, що немає довіри. Діалог з ним? Ні. Тому що немає довіри", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 11 лютого Дмитро Медведєв погрожував Європі "зникненням" після візиту Зеленського. Він обурився, що лідери європейських країн підтримали Україну під час війни, яку розв'язала Росія.

7 лютого секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що РФ схиляє Україну до переговорів через посередників. Водночас Україна має 4 прості умови для того, щоб переговорний процес відновився.