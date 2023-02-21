Дмитрий Медведев заснул во время обращения Путина к Федеральному собранию (фото)

Экс-президенту РФ было тяжело еще до появления действующего лидера государства, отметил британский журналист Фрэнсис Скарр. Обозреватель Кит Олберманн напомнил, что "путинский лакей и бывший президент России" полтора месяца назад прогнозировал войну между ФРГ и Францией.

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Во вторник, 21 февраля, бывший президент РФ Дмитрий Медведев, слушал обращение главы Кремля Владимира Путина к Федеральному собранию в Москве, явно не выспавшись, о чем свидетельствуют снимки опубликованные в соцсетях. Одним из них поделился журналист BBC Фрэнсис Скарр.

"Дмитрию Медведеве уже тяжело, а Путин еще даже не появился", — написал он.

"Дмитрий Медведев, путинский лакей и бывший президент России, который полтора месяца назад прогнозировал, что между Германией и Францией разразится война, а Илон Маск станет президентом США, сегодня утром заснул во время выступления Путина", — написал американский журналист Кит Олберманн.

Дмитрий Анатольевич уже не в первый раз появляется на выступлении Путина одолеваемый дремотой, так что журналисты пристально за ним следят, пытаясь поймать ценный кадр.

[ + – ] Медведев дремлет во время обращения президента

Фокус собрал главные февральские тезисы президента РФ. В частности, в своем обращении президент РФ обвинил Запад в развязывании войны и упомянут о том, что Россия якобы применяет силу, чтобы войну завершить. Он, в частности, объявил о выходе страны из ядерного договора.

В это же время российские войска обстреляли Херсон из РСЗО. В результате дотла сгорели несколько квартир жителей города, и погибли по меньшей мере шесть человек, 12 пострадавших, по данным ОК "Юг". Помимо жилого квартала, снаряды противника задели критический инфраструктурный объект, детский сад, больницу, частные гаражи и автомобили.