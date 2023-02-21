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Мир

Дмитрий Медведев заснул во время обращения Путина к Федеральному собранию (фото)

Дмитрий Медведев
Фото: Скрин видео | Дмитрий Медведев

Экс-президенту РФ было тяжело еще до появления действующего лидера государства, отметил британский журналист Фрэнсис Скарр. Обозреватель Кит Олберманн напомнил, что "путинский лакей и бывший президент России" полтора месяца назад прогнозировал войну между ФРГ и Францией.

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Во вторник, 21 февраля, бывший президент РФ Дмитрий Медведев, слушал обращение главы Кремля Владимира Путина к Федеральному собранию в Москве, явно не выспавшись, о чем свидетельствуют снимки опубликованные в соцсетях. Одним из них поделился журналист BBC Фрэнсис Скарр.

"Дмитрию Медведеве уже тяжело, а Путин еще даже не появился", — написал он.

"Дмитрий Медведев, путинский лакей и бывший президент России, который полтора месяца назад прогнозировал, что между Германией и Францией разразится война, а Илон Маск станет президентом США, сегодня утром заснул во время выступления Путина", — написал американский журналист Кит Олберманн.

Дмитрий Анатольевич уже не в первый раз появляется на выступлении Путина одолеваемый дремотой, так что журналисты пристально за ним следят, пытаясь поймать ценный кадр.

Медведев дремлет во время обращения президента

Фокус собрал главные февральские тезисы президента РФ. В частности, в своем обращении президент РФ обвинил Запад в развязывании войны и упомянут о том, что Россия якобы применяет силу, чтобы войну завершить. Он, в частности, объявил о выходе страны из ядерного договора.

В это же время российские войска обстреляли Херсон из РСЗО. В результате дотла сгорели несколько квартир жителей города, и погибли по меньшей мере шесть человек, 12 пострадавших, по данным ОК "Юг". Помимо жилого квартала, снаряды противника задели критический инфраструктурный объект, детский сад, больницу, частные гаражи и автомобили.