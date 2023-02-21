Дмитро Медведєв заснув під час звернення Путіна до Федеральних зборів (фото)
Експрезиденту РФ було важко ще до появи чинного лідера держави, зазначив британський журналіст Френсіс Скарр. Оглядач Кіт Олберманн нагадав, що "путінський лакей і колишній президент Росії" півтора місяця тому прогнозував війну між ФРН і Францією.
У вівторок, 21 лютого, колишній президент РФ Дмитро Медведєв слухав звернення глави Кремля Володимира Путіна до Федеральних зборів у Москві явно не виспавшись, про що свідчать знімки, опубліковані в соцмережах. Одним із них поділився журналіст ВВС Френсіс Скарр.
"Дмитру Медведєву вже важко, а Путін ще навіть не з'явився", — написав він.
"Дмитро Медведєв, путінський лакей і колишній президент Росії, який півтора місяця тому прогнозував, що між Німеччиною та Францією вибухне війна, а Ілон Маск стане президентом США, сьогодні вранці заснув під час виступу Путіна", — написав американський журналіст Кіт Олберманн.
Дмитро Анатолійович уже не вперше з'являється на виступі Путіна, коли його долає дрімота, тому журналісти уважно за ним стежать, намагаючись зловити цінний кадр.
Фокус зібрав головні лютневі тези президента РФ. Зокрема, у своєму зверненні президент РФ звинуватив Захід у розв'язуванні війни та згадав про те, що Росія нібито застосовує силу, щоб війну завершити. Він також оголосив про вихід країни з ядерного договору.
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