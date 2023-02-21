"Ми не воюємо з народом": ЗС РФ обстріляли Херсон із РСЗВ під час виступу Путіна (фото)

Внаслідок обстрілів з боку ЗС РФ вщент згоріли квартири жителів Херсона. У ОК "Південь" повідомили про 6 загиблих та 12 постраждалих.

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Війська Російської Федерації обстріляли Херсон та Очаків із реактивних систем залпового вогню під час звернення президента Росії Володимира Путіна до Федеральних зборів. Про це повідомляється в новому зведенні Оперативного командування "Південь".

Російські окупанти в Херсоні вдарили по житловому кварталу, об'єктах критичної інфраструктури, дитячому садку, лікарні, приватних гаражах, а також автомобілях.

Декілька будинків отримали суттєві пошкодження, і частина квартир згоріла вщент внаслідок влучення.

Обстріляли з РСЗВ ще й місцевий ринок та зупинку громадського транспорту посеред білого дня. Вулиці були наповнені людьми, що призвело до жертв. Попередньо відомо про 6 загиблих та 12 поранених, дані уточнюються.

В Очакові ж продовжився обстріл інфраструктури порту, де було поранено одну людину.

"Прямо під час промови кривавого диктатора Путіна про "Ми не воюємо з народом України" р*шисти розстрілювали мирний Херсон та Очаків з реактивних систем залпового вогню", — йдеться у повідомленні ОК "Південь".

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак у власному Telegram-каналі теж відреагував на воєнні злочини Російської Федерації. Він заявив, що окупанти продовжують воювати з мирним населенням країни, і опублікував жахливі кадри з місця.

[ + – ] Росіяни обстріляли Херсон Фото: Telegram / Андрій Єрмак [ + – ] Росіяни обстріляли Херсон Фото: Telegram / Андрій Єрмак

18 лютого російські ракети потрапили у військовий та цивільний об'єкти Хмельницької області. Глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій підтвердив інформацію про двох поранених внаслідок атаки ЗС РФ.

Також 18 лютого начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що Росія запустила Україною ракети типу "Калібр". Звуки вибухів чули мешканці Хмельницького та Дніпра.