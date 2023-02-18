Обстріл Хмельницького: ракети потрапили у військовий та цивільний об'єкти, — ОВА (фото)

Глава Хмельницької ОВА підтвердив інформацію про двох поранених у результаті атаки ЗС РФ вранці 18 лютого.

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Вранці, 18 лютого, Збройні сили Російської Федерації завдали двох ракетних ударів по Хмельницькому, внаслідок яких було пошкоджено цивільні об'єкти. Також зафіксовано влучення по військовому об'єкту. Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій у ефірі телемарафону.

"Росіяни завдали двох ударів: один припав по військовому об'єкту, один біля нього — по цивільному", — сказав Гамалій.

Приліт однієї з російських ракет зафіксовано біля зупинки громадського транспорту. За словами чиновника, ударною хвилею було пошкоджено 11 автомобілів.

[ + – ] ЗС РФ обстріляли Хмельницький

Сергій Гамалій повідомив, що внаслідок російського обстрілу сталося загоряння площею 100 квадратних метрів і додав, що пожежу вдалося загасити.

Глава Хмельницької ОВА також уточнив інформацію про мирних жителів, які постраждали внаслідок ракетної атаки ЗС РФ.

"Двоє цивільних звернулися до лікарні за допомогою. Це чоловік і жінка. Чоловік, у якого осколкове поранення, перебував у маршрутці. Пораненим надали медичну допомогу. Їхній стан стабільний", — повідомив чиновник.

Нагадаємо, що вранці 18 лютого начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що Росія запустила по Україні ракети типу "Калібр". Звуки вибухів чули мешканці Хмельницького та Дніпра.

Фокус також писав про те, що за даними Повітряних сил ЗСУ, дві з чотирьох крилатих ракет, випущених росіянами по Україні, були збиті засобами ППО. Інші дві ракети вдарили по Хмельницькому.

Днем раніше ЗС РФ завдали удару по Харкову ракетами С-300. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, під прицілом окупантів опинилися об'єкти інфраструктури.