Обстрел Хмельницкого: ракеты попали в военный и гражданский объекты, — ОВА (фото)

Глава Хмельницкой ОВА подтвердил информацию о двух раненых в результате атаки ВС РФ утром 18 февраля.

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Утром 18 февраля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли два ракетных удара по Хмельницкому, в результате которых были повреждены гражданские объекты. Также зафиксировано попадание по военному объекту. Об этом сообщил председатель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий в эфире телемарафона.

"Россияне нанесли два удара: один пришелся по военному объекту, один возле него — по гражданским", — сказал Гамалий.

Прилет одной из российских ракет зафиксирован возле остановки общественного транспорта. По словам чиновника, ударной волной было повреждено 11 автомобилей.

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Сергей Гамалий сообщил, что в результате российского обстрела произошло возгорание площадью в 100 квадратных метров и добавил, что пожар удалось потушить.

Глава Хмельницкой ОВА также уточнил информацию о мирных жителях, пострадавших в результате ракетной атаки ВС РФ.

"Двое гражданских обратились в больницу за помощью. Это мужчина и женщина. Мужчина, у которого осколочное ранение, находился в маршрутке. Раненым оказали медицинскую помощь. Их состояние стабильное", — сообщил чиновник.

Напомним, что утром 18 февраля начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что Россия запустила по Украине ракеты типа "Калибр". Звуки взрывов слышали жители Хмельницкого и Днепра.

Фокус также писал о том, что по данным Воздушных сил ВСУ, две из четырех крылатых ракет, выпущенных россиянами по Украине, были сбиты средствами ПВО. Остальные две ракеты ударили по Хмельницкому.

Днем ранее ВС РФ нанесли удар по Харькову ракетами С-300. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, под прицелом оккупантов оказались объекты инфраструктуры.