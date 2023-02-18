РФ устроила массированный обстрел Украины: в Хмельницком прилеты, в регионах работала ПВО
ДТЭК отключила энергоинфраструктуру в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях, чтобы снизить ущерб от попаданий.
Утром 18 февраля Россия запустила ракеты по Украине. Фокус сообщает, что известно об угрозах.
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник (Марсель) сообщил в Telegram в 08:47, что запуск 6 крылатых ракет "Калибр" зафиксировали из района Феодосии (Крым). Они полетели над Украиной в западном направлении, ПВО пытается их сбить.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о пусках ракет из Черного моря. При этом два неопознанных объекта пролетели над областью на запад. "Скажем так — счет на сбитые ракеты открыт", — написал он в 9:06 и опубликовал фотографию сбитого объекта. Позже он написал, что на снимке, вероятнее всего, запечатлен обломок украинской ракеты ПВО.
Мониторинговый канал "Радар Тривога Де Ракета" отметил в 8:42, что ракеты полетели в сторону Винницкой и Хмельницкой области. Жители Хмельницкого и Днепра сообщили о взрывах, предположительно, отработало ПВО. Информацию о двух взрывах в Хмельницком подтвердил глава ОВА Сергей Гамалий в 9:03.
Заметили также активность российской тактической авиации из акватории Азовского моря, вероятны пуски ракет Х-59. Полет ракет также зафиксировали в сторону Днепра, Кривого Рога и Киева. Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил в 9:15, что ВС РФ запустила ракеты с помощью тактической авиации, в том числе из воздушного пространства оккупированных территорий Украины.
"Кривой Рог. Реальная опасность ракетных ударов. Энергетики превентивно производят отключение электроэнергии", — предупредил глава криворожской военной администрации Александр Вилкул в 9:14.
Энергокомпания ДТЭК объявила о применении экстренных отключений света в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях из-за угрозы ракетных ударов. Такие меры применяют с целью уменьшить повреждения энергетической инфраструктуры в случае попаданий.
Примерно в 9:37 по областям Украины начались отбои воздушных тревог.
Предыдущий массированный ракетный обстрел Украины был 16 февраля. ВС РФ запустили ракеты по Полтавской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях, во Львовской области одна из них попала в объект критической инфраструктуры, к счастью, люди не пострадали.
Позже командование ВСУ отчиталось, что россияне запустили 16 февраля 32 ракеты, а ПВО удалось сбить лишь половину из них: 14 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555, морского базирования "Калибр" и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.