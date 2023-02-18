РФ устроила массированный обстрел Украины: в Хмельницком прилеты, в регионах работала ПВО

ДТЭК отключила энергоинфраструктуру в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях, чтобы снизить ущерб от попаданий.

Related video

Утром 18 февраля Россия запустила ракеты по Украине. Фокус сообщает, что известно об угрозах.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник (Марсель) сообщил в Telegram в 08:47, что запуск 6 крылатых ракет "Калибр" зафиксировали из района Феодосии (Крым). Они полетели над Украиной в западном направлении, ПВО пытается их сбить.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о пусках ракет из Черного моря. При этом два неопознанных объекта пролетели над областью на запад. "Скажем так — счет на сбитые ракеты открыт", — написал он в 9:06 и опубликовал фотографию сбитого объекта. Позже он написал, что на снимке, вероятнее всего, запечатлен обломок украинской ракеты ПВО.

Мониторинговый канал "Радар Тривога Де Ракета" отметил в 8:42, что ракеты полетели в сторону Винницкой и Хмельницкой области. Жители Хмельницкого и Днепра сообщили о взрывах, предположительно, отработало ПВО. Информацию о двух взрывах в Хмельницком подтвердил глава ОВА Сергей Гамалий в 9:03.

Заметили также активность российской тактической авиации из акватории Азовского моря, вероятны пуски ракет Х-59. Полет ракет также зафиксировали в сторону Днепра, Кривого Рога и Киева. Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил в 9:15, что ВС РФ запустила ракеты с помощью тактической авиации, в том числе из воздушного пространства оккупированных территорий Украины.

"Кривой Рог. Реальная опасность ракетных ударов. Энергетики превентивно производят отключение электроэнергии", — предупредил глава криворожской военной администрации Александр Вилкул в 9:14.

Энергокомпания ДТЭК объявила о применении экстренных отключений света в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях из-за угрозы ракетных ударов. Такие меры применяют с целью уменьшить повреждения энергетической инфраструктуры в случае попаданий.

Примерно в 9:37 по областям Украины начались отбои воздушных тревог.

Предыдущий массированный ракетный обстрел Украины был 16 февраля. ВС РФ запустили ракеты по Полтавской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях, во Львовской области одна из них попала в объект критической инфраструктуры, к счастью, люди не пострадали.

Позже командование ВСУ отчиталось, что россияне запустили 16 февраля 32 ракеты, а ПВО удалось сбить лишь половину из них: 14 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555, морского базирования "Калибр" и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.