Армия РФ запустила по Украине более 30 ракет, силы ПВО сбили половину, – командование ВСУ

Крылатые ракеты Х-22, выпущенные бомбардировщиками Ту-22 в районе Курска, попали в объекты критической инфраструктуры. По данным Воздушных сил ВСУ, из временно оккупированного Мелитополя летели авиаракеты Х-59.

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Российские военные ночью 16 февраля выпустили по Украине 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования, украинские силы ПВО сбили 16 целей. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Силы и средства ВС ВСУ уничтожили 14 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555, морского базирования "Калибр" и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, сказано в отчете.

Часть крылатых ракет Х-22 попали в объекты критической инфраструктуры. У ВСУ пока нет на вооружении огневых средств для уничтожения данного типа ракет, подчеркнуло командование.

Вражеская армия выпустила 12 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555 из 2 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые взлетели в районе Каспийского моря, продолжили военные.

Из акватории Черного моря захватчики запускали 8 крылатых ракет "Калибр", а 12 крылатых ракет Х-22 — шестью бомбардировщиками Ту-22 в районе Курска.

Две авиаракеты Х-59 выпустили 2 самолета тактической авиации Су-35 из временно оккупированного Мелитополя, подытожили Воздушные силы.

Ракетный удар по Украине 16 февраля — данные главкома ВСУ Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уточнил, что противник совершал пуски ракет 16 февраля с 1:40 до 3:45.

По его данным, всего было применено 36 ракет, из них — 12 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555, 8 крылатых ракет морского базирования "Калибр", 12 крылатых противокорабельных ракет воздушного базирования Х-22, 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/31 и 1 противокорабельная ракета "Оникс".

"Для пусков использованы самолеты стратегической авиации Ту-22М3 и Ту-95МС из района Курска и акватории Каспийского моря, самолеты тактической авиации Су-35 из района временно оккупированного Мелитополя и носители крылатых ракет в акватории Черного моря", — отметил командующий.

Силы и средства ВСУ уничтожили 14 крылатых ракет и 2 управляемые авиационные ракеты.

Напомним, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 16 февраля рассказал о попаданиях на севере и западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Фокус сообщал, что глава Пентагона Ллойд Остин по итогам встречи в формате "Рамштайн" 14 февраля говорил об отсутствии данных, доказывающих намерение войск России пойти в наступление на Украину в ближайшее время.

По мнению бывшего командующего Международными силами содействия безопасности в Афганистане Стэнли МакКристала, Москва применит в Украине ядерное оружие в случае полной неудачи на фронте.