В США не видят подготовки масштабного наступления России, — Остин

Глава Пентагона сказал, что страны Запада пытаются оказать Украине максимальную помощь и уже поставили много вооружений для защиты, хотя понимают, что этого мало.

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В США не видят, чтобы Россия готовила ближайшее время массированное наступление на Украину, но сделают все возможное, чтобы ВСУ могли защитить страну в будущем, несмотря на то, что российские агрессоры пытаются применить свою авиацию. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин по итогам встречи в формате "Рамштайн".

"Что касается того, готовит ли Россия какую-то массированную атаку — мы не видим этого. Мы видим, что у РФ есть достаточно много самолетов. И именно поэтому мы подчеркиваем, что мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы Украина получила как можно больше техники от нас", — сказал он.

Остин также отметил, что страны Запада пытаются оказать Украине максимальную помощь и уже поставили много вооружений для защиты, хотя понимают, что этого мало.

"Вы видели Patriot, вы видели помощь других стран, но, конечно, этого мало, и мы будем работать над этим еще активнее, потому что угрозы существуют", – сказал Остин.

Кроме того, глава Минобороны США отметил, что украинские силы ПВО показывают "очень хороший результат сбития российских ракет".

"Но мы хотим позаботиться, чтобы Украина могла защитить себя в будущем, несмотря на то, попытается ли Россия применить свои воздушные силы или нет", – сказал министр обороны США.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что 14 февраля во время вступительного слова на заседании в формате "Рамштайн" Ллойд Остин заявил, что контактная группа будет и дальше делать все, чтобы Украина получила необходимо количество средств и освободила оккупированные территории.

Кроме того, Фокус ранее информировал, что 14 февраля глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что украинские защитники уже овладевают новой бронетехникой на полигонах страны и уже через месяц в Украину прибудут первые танки Leopard.