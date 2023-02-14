Leopard из 8 стран и контрнаступления для ВСУ: первые итоги заседания "Рамштайн-9"

Министр обороны Ллойд Остин заявил, что контактная группа будет и дальше делать все, чтобы Украина освободила деоккупированные территории.

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В Брюсселе проходит очередное заседание в формате "Рамштайн-9". Фокус собрал все заявления о том, каких результатов ждать Украине.

Результаты "Рамштайн-9"

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе вступительного слова заявил, что Западные страны продолжат помощь Украине. Контактная группа своими действиями заявляет, что они будут и дальше поддерживать Украину в ее борьбе. Партнеры передают танки, обучают солдат, а также все необходимое для эффективной обороны.

"Все страны со всего мира продолжают наращивать усилия и обдумывать новые решения касательно военной поддержки Украины. Вместе эта Контактная группа четко заявляет, что мы будем поддерживать Украину в ее борьбе. Мы поможем Украине перейти в контрнаступление весной", — заявил Остин.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что один из уроков, который извлекли в НАТО — партнерам нужно помогать заранее, а не постфактум. Война в Украине началась не в 2022 году, а еще в 2014 году. Все это время партнеры передавали оборудование и обучали бойцов. За счет этого украинская армия гораздо сильнее, чем в 2020 или в 2014 годах.

"Рамштайн-9": какие страны будут поставлять танки Украине

По словам главы Пентагона, украинская армия будет получать танки Leopard из 8 стран:

Германия

Польша

Канада

Дания

Португалия

Испания

Норвегия

Нидерланды

Кроме этого, США передадут свои M1 Abrams, а Польша и Чехия другие модернизированные танки.

[ + – ] Leopard 2A6

Заседание "Рамштайн": какие средства ПВО получит Украина?

Партнеры подтвердили поставки Украине ЗРК Patriot из США, Германии и Нидерландов, Франция и Италия передаст ЗРК SAMP/T. Особенностью данных комплексов является возможность перехвата баллистических ракет, которые нынешние средства ПВО Украине не способны перехватывать.

Также ряд стран взяли на себя обязанности передавать боеприпасы для украинской армии. По данным СМИ, страны НАТО могут передать Украине истребители F-16. Вопрос будет обсуждаться на "Рамштайне".

"Рамштайн": что ожидает Украина

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на заседании "Рамштайн-9" будет обсуждаться несколько вопросов:

расширение "танковой коалиции"

поставки боеприпасов для формирования запаса прочности

обучение украинских военных

"военный шенген" — логистика, обслуживание и ремонт поставленной военной техники

защита украинского неба, включая авиационную платформу

[ + – ] Алексей Резников отправился на "Рамштайн" 13 февраля Фото: УП

Напомним, Резников уволил своих заместителей, чтобы начать кадровые перестановки в Минобороны Украины.