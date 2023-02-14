Страны НАТО могут передать Украине истребители F-16: обсудят на встрече 14 февраля, — FT

По информации журналистов, Киев, вероятно, получит от Вашингтона "более современную авиацию по мере затягивания войны". Также рассматривается вариант, что США могут дать зеленый свет для передачи F-16 из других стран.

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США могут передать Украине современные истребители F-16 или дать разрешение другим странам на их реэкспорт. Вопрос их предоставления будет обсуждаться на встрече министров обороны государств НАТО 14 февраля в Брюсселе. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.

По информации журналистов, американские чиновники признают, что, вероятно, Киев получит от Вашингтона "более современную авиацию по мере затягивания войны". Также рассматривается вариант, что США могут дать зеленый свет для передачи F-16 из других стран.

Приоритет — снаряды и ПВО

Собеседники журналистов рассказали, что передача самолетов является более долгосрочной целью для Киева и гораздо менее важной, чем насущные потребности, такие как боеприпасы.

Как ожидается, после встречи страны Запада объявят дополнительные поставки боеприпасов и средств противовоздушной обороны для ВСУ на фоне предупреждения Украины о нехватке снарядов.

По словам официальных лиц, эти неотложные вопросы стоят выше над более долгосрочными запросами, такими как истребители или более быстрые поставки западных боевых танков.

"Украина говорит нам, что им действительно нужны боеприпасы и дополнительные средства противовоздушной обороны", — сказал западный чиновник.

Официальный представитель США заявил, что в ближайшем будущем истребители менее важны, потому что Украина стремится сохранить преимущество в войне.

"Сейчас нам действительно нужно сосредоточиться на способности Украины защищать воздух, и они будут делать это с помощью зенитной артиллерии, оснащенной соответствующими боеприпасами. Истребители не способны и не будут способны противостоять российским ВВС, как интегрированная система ПВО", — считает он.

По его словам, российско-украинская война оказалась артиллерийской дуэлью, где используют огромное количество артиллерийских боеприпасов с обеих сторон. Поэтому украинские партнеры будут продолжать снабжать ВСУ боеприпасами.

Кроме того, на переговорах министры обороны стран Альянса будут обсуждать возможность большего количества прямых контактов Киева с западными военными компаниями при посредничестве и финансировании стран-союзников. Это связанно с тем, что передача огромного количества снарядов истощяет государства. Однако западные военные могут дать еще немного из своих резервов.

Дополнительные боеприпасы будут иметь решающее значение, потому что Украина пытается сдержать Россию в ожидании более современного оружия от США и других стран. Киев надеется, что эти поставки помогут в предстоящем весеннем контрнаступлении ВСУ.

Напомним, 13 февраля издание Politico сообщало, что США предупредили Украину о невозможности передать дальнобойные ракеты ATACMS. Причина — дефицит снарядов, в Белом Доме обеспокоены, что этого количества не хватит для обеспечения своих потребностей

1 февраля СМИ писали, что в Пентагоне скептически отнеслись к отказу Джо Байдена передать Украине истребители F-16. По информации журналистов, некоторые официальные лица в Минобороны США предполагают, что передача самолетов может быть одобрена.