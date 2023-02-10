"Почти ноль": у Зеленского сообщили о катастрофическом дефиците боеприпасов у ВСУ (видео)

Из-за интенсивности боевых действий на отдельных участках фронта Силы обороны Украины быстро тратят боеприпасы, рассказал замруководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

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Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что у Украины почти не осталось боеприпасов, в том числе для артиллерии. Об этом он сообщил в интервью изданию Bloomberg в пятницу, 10 февраля.

На вопрос журналистки относительно необходимого Украине оружия он ответил, что сейчас Силы обороны для деоккупации захваченных Россией территорий нуждаются прежде всего в дальнобойной артиллерии для проведения контрнаступления.

"Сейчас у нас почти ноль боеприпасов из-за интенсивности боевых действий. Мы нуждаемся в артиллерии и боеприпасах к ней, нам нужны танки, истребители, по нескольким причинам. В частности, для борьбы с баллистическими ракетами, которыми все больше атакуют территорию Украины", — сказал он.

Игорь Жовква добавил, что Украина понимает, что для работы на западных истребителях нужна длительное обучение, но по его словам, украинские пилоты уже насколько опытны, что он уверен, что для того, чтобы освоить самолетамы, им понадобится всего несколько месяцев.

8 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что британские танки Challenger 2 прибудут в Украину уже через несколько недель. Украинские экипажи, прибывшие на обучение на прошлой неделе, будут использовать танки Challenger 2 для защиты Украины уже в следующем месяце.

Снабжение Великобританией истребителей для ВСУ является частью переговоров, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак 8 февраля.