Риши Сунак не исключил поставок истребителей для Украины

Передача истребителей уже стала частью переговоров с Украиной, поэтому поставки самолетов украинским военным вполне возможны.

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Поставки Великобританией истребителей для украинских военных являются частью переговоров, а это значит, что такой процесс возможен. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

На вопрос журналистов о возможных поставках боевых самолетов в Украину, он ответил, что этот вопрос уже является частью переговоров с украинской стороной.

По его словам, когда речь идет о помощи Украине, "возможно все".

"Мы подкрепили эту риторику действиями. Когда речь идет об истребителях, конечно, они являются частью разговора. Поэтому сегодня мы объявили, что будем учить украинские ВВС на платформах стандарта НАТО", — добавил он, не уточняя возможные сроки.

В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский отметил, что Украина нуждается в разном оружии и эти потребности зависят от той или иной ситуации, которая складывается на полях сражений.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак 8 февраля пообещал обеспечить военное поражение для Владимира Путина во время встречи с Владимиром Зеленским в Лондоне.

Кроме того, издание BBC 8 февраля сообщило, что высокопоставленные лица в Евросоюзе могли обидеться на президента Владимира Зеленского из-за того, что он в первую очередь отправился в Великобританию, а не в Бельгию, где расположен политический центр ЕС.