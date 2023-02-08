В Брюсселе обиделись, что Зеленский в первую очередь поехал в Великобританию, а не в ЕС, — BBC

По словам дипломатов, самолюбие высокопоставленных лиц в Евросоюзе было уязвлено решением украинского президента. Визит Зеленского в Брюссель может также не состояться из-за утечки информации о предстоящей поездке.

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Высокопоставленные лица в Евросоюзе могли обидеться на президента Владимира Зеленского из-за того, что он в первую очередь отправился в Великобританию, а не в Бельгию, где расположен политический центр ЕС. Об этом в среду, 8 февраля, пишет брюссельский корреспондент BBC Джессика Паркер со ссылкой на дипломатов, чьи имена не называются.

Как уточняет журналистка, предстоящий визит Зеленского в Брюссель оказался омрачен сразу из-за нескольких факторов.

Так, за несколько дней до этого в СМИ просочилась информация о поездке украинского лидера в так называемую столицу Евросоюза для участия в саммите Украина-ЕС. Как сообщал Фокус 7 февраля, утечка спровоцировала скандал в ЕС. Тем более, что намеченные визиты в Лондон и Париж удалось сохранить в секрете.

Кроме очевидного раздражения из-за того, что "через сито Европейского Союза просочился такой важный секрет", утечка может привести к тому, поездку решат отменить из-за вопросов безопасности, пишет Паркер.

Также, по словам неназванных дипломатов, в Брюсселе обиделись на решение Зеленского в первую очередь приехать в Великобританию, а не в Бельгию. Тем более, что Киев стремится стать членом Евросоюза к 2026 году, отмечает издание.

"Я не понимаю сделанного стратегического выбора. Если вы действительно верите в то, что ЕС — это судьба вашей страны, то вы обязательно приедете сюда первыми, чтобы продемонстрировать эту важность", — сказал один из опрошенных дипломатов.

Как отмечает журналист, в контексте войны против Украины этот факт может быть отброшен как "мелкий и незначительный", однако в Лондоне такому ходу событий явно обрадовались.

Визит Зеленского в Великобританию

Напомним, в среду, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения РФ посетил Великобританию.

Самолет президента Украины в Лондоне лично встречал британский премьер-министр Риши Сунак. Вместе с ним в аэропорту были министр обороны Бен Уоллес, посол Украины Вадим Пристайко и посол Британии в Украине Мелинда Симмонс.

В рамках последующей встречи глава британского правительства пообещал Зеленскому обеспечить военное поражение для Владимира Путина.

После этого президент Украины выступил в британском парламенте. Зеленский привез в Лондон подарок спикеру Линдси Хойлу — шлем украинского летчика с надписью "У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы ее защитить".

Украинский лидер также встретился с королем Великобритании Карлом III в Букингемском дворце.