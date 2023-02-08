У Брюсселі образилися, що Зеленський насамперед поїхав до Великобританії, а не у ЄС, — BBC

За словами дипломатів, самолюбство високопосадовців у Євросоюзі було вражене рішенням українського президента. Візит Зеленського до Брюсселя може також не відбутися через витік інформації про майбутню поїздку.

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Високопосадовці в Євросоюзі могли образитися на президента Володимира Зеленського через те, що він насамперед вирушив до Великобританії, а не до Бельгії, де розташований політичний центр ЄС. Про це в середу, 8 лютого, пише брюссельська кореспондентка ВВС Джесіка Паркер із посиланням на дипломатів, чиї імена не називаються.

Як уточнює журналістка, майбутній візит Зеленського до Брюсселя виявився затьмареним відразу через кілька факторів.

Так, за кілька днів до цього у ЗМІ просочилася інформація про поїздку українського лідера до так званої столиці Євросоюзу для участі у саміті "Україна-ЄС". Як повідомляв Фокус 7 лютого, витік спровокував скандал у ЄС. Тим паче, що намічені візити до Лондона та Парижа вдалося зберегти в секреті.

Крім очевидного роздратування через те, що "через сито Європейського Союзу просочився такий важливий секрет", витік може призвести до того, що поїздку вирішать скасувати через безпеку, пише Паркер.

Також, за словами неназваних дипломатів, у Брюсселі образилися на рішення Зеленського насамперед приїхати до Великобританії, а не до Бельгії. Тим паче, що Київ прагне стати членом Євросоюзу до 2026 року, зазначає видання.

"Я не розумію зробленого стратегічного вибору. Якщо ви справді вірите в те, що ЄС — це доля вашої країни, то ви обов'язково приїдете сюди першими, щоб продемонструвати цю важливість", — сказав один з опитаних дипломатів.

Як зазначає журналіст, у контексті війни проти України цей факт може бути відкинутий як "дрібний та незначний", однак у Лондоні такому перебігу подій явно зраділи.

Візит Зеленського до Великобританії

Нагадаємо, у середу, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ відвідав Велику Британію.

Літак президента України у Лондоні особисто зустрічав британський прем'єр-міністр Ріші Сунак. Разом з ним в аеропорту були міністр оборони Бен Воллес, посол України Вадим Пристайко та пані посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

У межах наступної зустрічі глава британського уряду пообіцяв Зеленському забезпечити воєнну поразку для Володимира Путіна.

Після цього президент України виступив у британському парламенті. Зеленський привіз до Лондона подарунок спікеру Ліндсею Гойлу — шолом українського льотчика з написом "Ми маємо свободу, дайте нам крила, щоб її захистити".

Український лідер також зустрівся з королем Великобританії Карлом ІІІ у Букінгемському палаці.