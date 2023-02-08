Ріші Сунак не виключив постачання винищувачів для України

Передача винищувачів уже стала частиною переговорів з Україною, тож постачання літаків українським військовим цілком можливе.

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Постачання Великобританією винищувачів для українських військових є частиною переговорів, а це означає, що такий процес можливий. Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак.

На запитання журналістів про можливі постачання бойових літаків в Україну він відповів, що це питання вже є частиною переговорів з українською стороною.

За його словами, коли йдеться про допомогу Україні, "можливо все".

"Ми підкріпили цю риторику діями. Коли йдеться про винищувачів, звичайно, вони є частиною розмови. Тому сьогодні ми оголосили, що навчатимемо українські ВПС на платформах стандарту НАТО", — додав він, не уточнюючи можливих термінів.

Зі свого боку український президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна потребує різної зброї і ці потреби залежать від тієї чи іншої ситуації, яка складається на полях битв.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак 8 лютого пообіцяв забезпечити воєнну поразку для Володимира Путіна під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Лондоні.

Крім того, видання BBC 8 лютого повідомило, що високопосадовці в Євросоюзі могли образитися на президента Володимира Зеленського через те, що він насамперед вирушив до Великобританії, а не до Бельгії, де розташований політичний центр ЄС.