"Майже нуль": у Зеленського повідомили про катастрофічний дефіцит боєприпасів у ЗСУ (відео)

Через інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту Сили оборони України швидко витрачають боєприпаси, розповів заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

Related video

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що в України майже не залишилося боєприпасів, зокрема для артилерії. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню Bloomberg у п'ятницю, 10 лютого.

На питання журналістки щодо необхідної Україні зброї він відповів, що зараз Сили оборони для деокупації захоплених Росією територій потребують передусім далекобійну артилерію для проведення контрнаступу.

"Зараз у нас майже нуль боєприпасів через інтенсивність бойових дій. Ми потребуємо артилерії і боєприпасів до неї, нам потрібні танки, винищувачі, з кількох причин. Зокрема для боротьби з балістичними ракетами, якими все більше атакують територію України", — сказав він.

Ігор Жовква додав, що Україна розуміє, що для роботи на західних винищувачах потрібне тривале навчання, але за його словами, українські пілоти вже наскільки досвідчені, що він впевнений що для того, щоб опанувати літаки їм знадобиться лише кілька місяців.

8 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що британські танки Challenger 2 прибудуть до України вже за кілька тижнів. Українські екіпажі, які прибули на навчання минулого тижня, використовуватимуть танки Challenger 2 для захисту України вже наступного місяця.

Постачання Великобританією винищувачів для ЗСУ є частиною переговорів, заявив прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак 8 лютого.