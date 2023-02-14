Країни НАТО можуть передати Україні винищувачі F-16: обговорять на зустрічі 14 лютого, — FT

За інформацією журналістів, Київ, ймовірно, отримає від Вашингтона "сучаснішу авіацію в міру затягування війни". Також розглядається варіант, що США можуть дати зелене світло для передачі F-16 інших країн.

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США можуть передати Україні сучасні винищувачі F-16 або надати дозвіл іншим країнам на їх реекспорт. Питання їхнього надання обговорюватиметься на зустрічі міністрів оборони держав НАТО 14 лютого у Брюсселі. Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на джерела.

За інформацією журналістів, американські чиновники визнають, що, ймовірно, Київ отримає від Вашингтона "сучаснішу авіацію в міру затягування війни". Також розглядається варіант, що США можуть надати зелене світло для передачі F-16 з інших країн.

Пріоритет — снаряди та ППО

Співрозмовники журналістів розповіли, що передача літаків є більш довгостроковою метою для Києва та значно менш важливою, ніж нагальні потреби, такі як боєприпаси.

Як очікується, після зустрічі країни Заходу оголосять додаткові постачання боєприпасів та засобів протиповітряної оборони для ЗСУ на тлі попередження України про нестачу снарядів.

За словами офіційних осіб, ці нагальні питання стоять вище над довгостроковими запитами, такими як винищувачі чи швидші постачання західних бойових танків.

"Україна каже нам, що їм справді потрібні боєприпаси та додаткові засоби протиповітряної оборони", — сказав західний чиновник.

Офіційний представник США заявив, що в найближчому майбутньому винищувачі є менш важливими тому, що Україна прагне зберегти перевагу у війні.

"Зараз нам дійсно потрібно зосередитися на здатності України захищати повітря, і вони робитимуть це за допомогою зенітної артилерії, оснащеної відповідними боєприпасами.

За його словами, російсько-українська війна виявилася артилерійською дуеллю, де використовують величезну кількість артилерійських боєприпасів з обох боків. Тому українські партнери продовжуватимуть постачати ЗСУ боєприпасами.

Крім того, на переговорах міністри оборони країн Альянсу обговорюватимуть можливість більшої кількості прямих контактів Києва із західними військовими компаніями за посередництва та фінансування країн-союзників. Це пов'язано з тим, що передача величезної кількості снарядів виснажує держави. Однак західні військові можуть дати ще трохи зі своїх резервів.

Додаткові боєприпаси матимуть вирішальне значення, бо Україна намагається стримати Росію в очікуванні сучаснішої зброї від США та інших країн. Київ сподівається, що ці поставки допоможуть у майбутньому весняному контрнаступі ЗСУ.

Нагадаємо, 13 лютого видання Politico повідомляло, що США попередили Україну про неможливість передати далекобійні ракети ATACMS. Причина — дефіцит снарядів, у Білому Домі стурбовані тим, що цієї кількості не вистачить для забезпечення своїх потреб

1 лютого ЗМІ писали, що у Пентагоні скептично поставилися до відмови Джо Байдена передати Україні винищувачі F-16. За інформацією журналістів, деякі офіційні особи в Міноборони США припускають, що передача літаків може бути схвалена.