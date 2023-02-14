Leopard з 8 країн та контрнаступ для ЗСУ: перші підсумки засідання "Рамштайн-9"
Міністр оборони Ллойд Остін заявив, що контактна група й надалі робитиме все, щоб Україна звільнила деокуповані території.
У Брюсселі відбувається чергове засідання у форматі "Рамштайн-9". Фокус зібрав усі заяви про те, яких результатів чекати Україні.
Результати "Рамштайн-9"
Міністр оборони США Ллойд Остін під час вступного слова заявив, що Західні країни продовжать допомогу Україні. Контактна група своїми діями заявляє, що вони й надалі підтримуватимуть Україну у її боротьбі. Партнери передають танки, навчають солдатів, а також все потрібне для ефективної оборони.
"Усі країни з усього світу продовжують нарощувати зусилля та обмірковувати нові рішення щодо військової підтримки України. Водночас ця Контактна група чітко заявляє, що ми підтримуватимемо Україну в її боротьбі. Ми допоможемо Україні перейти у контрнаступ навесні", — заявив Остін.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що один з уроків, який винесли в НАТО, — партнерам потрібно допомагати заздалегідь, а не постфактум. Війна в Україні розпочалася не у 2022 році, а ще 2014. Весь цей час партнери передавали обладнання та навчали бійців. Внаслідок цього українська армія набагато сильніша, ніж у 2020 чи 2014 роках.
"Рамштайн-9": які країни постачатимуть танки Україні
За словами глави Пентагону, українська армія отримуватиме танки Leopard із 8 країн:
- Німеччина
- Польща
- Канада
- Данія
- Португалія
- Іспанія
- Норвегія
- Нідерланди
Окрім цього, США передадуть свої M1 Abrams, а Польща та Чехія — інші модернізовані танки.
Засідання "Рамштайн": які засоби ППО отримає Україна?
Партнери підтвердили постачання Україні ЗРК Patriot зі США, Німеччини та Нідерландів, Франція та Італія передасть ЗРК SAMP/T. Особливістю цих комплексів є можливість перехоплення балістичних ракет, які нинішні засоби ППО в Україні не здатні перехоплювати.
Також низка країн взяла на себе обов'язки передавати боєприпаси для української армії. За даними ЗМІ, країни НАТО можуть передати Україні винищувачі F-16. Питання обговорюватимуть на "Рамштайні".
"Рамштайн": на що чекає Україна
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на засіданні "Рамштайн-9" обговорюватимуть кілька питань:
- розширення "танкової коаліції"
- постачання боєприпасів для формування запасу міцності
- навчання українських військових
- "військовий шенген" — логістика, обслуговування та ремонт поставленої військової техніки
- захист українського неба, включаючи авіаційну платформу
Нагадаємо, Резніков звільнив своїх заступників, щоб розпочати кадрові перестановки у Міноборони України.