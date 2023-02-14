Резніков звільнив своїх заступників, але вони залишаться працювати при Міноборони

Також у відомстві анонсували чергові кадрові перестановки, які розпочнуться після зустрічі у форматі "Рамштайн".

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Міністр оборони України Олексій Резніков ухвалив рішення звільнити своїх заступників Івана Руснака та Олега Гайдука. На їхнє місце будуть призначені нові люди, про що голова відомства повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Що стосується тих, хто обіймав посади заступників. Перший заступник міністра оборони генерал-полковник Іван Руснак і заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку Олег Гайдук. Вони залишаються в команді міністерства і будуть залучені до роботи радниками міністра", — повідомляє Олексій Резніков.

Усі вищезгадані кандидати будуть передані до Офісу президента на погодження президентом Володимиром Зеленським, після чого їх офіційно мають затвердити в уряді.

Це лише перші кроки щодо оновлення штату Міністерства оборони, і чергові перестановки Олексій Резніков пообіцяв озвучити протягом кількох днів, вже після зустрічі союзників України у форматі "Рамштайн", яка відбувається 14 лютого.

Портал " УП " посилаючись на власні джерела повідомляє, що тепер на посаді першого заступника міністра перебуватиме Олександр Павлюк, а ось заступником з питань цифрового розвитку стане волонтер та засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега. Також на місце заступника з питань євроінтеграції буде призначено експосла в Канаді Андрія Шевченка.

Що відомо про можливих нових співробітників Міноборони

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк — генерал-лейтенант ЗСУ, герой України, який знає всю проблематику сучасної війни та потреби наших військ. Як зазначили у відомстві, завдяки його призначенню буде ще більшою взаємодія Міноборони з Генштабом.

Фото: Telegram / Олександр Павлюк

Віталій Дейнега — волонтер та засновник благодійного фонду "Повернись живим".

Фото: скриншот / YouTube

Андрій Шевченко – народний депутат V, VI та VII скликань, експосол у Канаді (з 2015 по 2021 роки).

Фото: Facebook / Андрiй Шевченко

Нагадаємо, що голова Міноборони Олексій Резніков 13 лютого виїхав на "Рамштайн-9" за винищувачами. Він заявив, що на зустрічі в Німеччині планує вибудовувати "танкову коаліцію" для України та добиватися реалізації "військового шенгену".

9 лютого Резніков заявив, що Україна може в майбутньому отримати від партнерів військові кораблі. За словами міністра оборони, ще рік тому ніхто не повірив би, що в ЗСУ на озброєнні буде Stinger, але це стало реальністю. Те саме може бути і з флотом.