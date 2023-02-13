"Темп надзвичайно високий": глава Міноборони виїхав на "Рамштайн-9" за винищувачами

Олексій Резніков планує на зустрічі в Німеччині вибудовувати "танкову коаліцію" для України та добиватися реалізації "військового шенгену".

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Міністр оборони України Олексій Реєзніков вирушив на засідання контактної групи "Рамштайн-9", яка відбудеться на авіабазі ВПС США у Німеччині завтра, 14 лютого. Про це чиновник повідомив у себе у Facebook.

"Маю честь дев’ятий раз очолювати об’єднану команду з представників Міноборони, розвідки, Генерального штабу та наших дипломатів, яка інтенсивно працюватиме з партнерами найближчі дні", — прокоментував він.

Першим пунктом серед питань, які порушуватимуться на зустрічі контактної групи в Німеччині, Резніков назвав залучення авіації.

Також глава Міноборони згадав "танкову коаліцію" для України та реалізацію так званого логістичного "військового шенгену".

Які питання обговорюватимуть у межах зустрічі "Рамштайн-9":

Захист українського неба. Зокрема, Резніков пише про залучення авіаційної платформи.

Вибудовування "танкової коаліції".

Формування запасу міцності з боєприпасів.

Тренінгові програми для українських військових.

Реалізації "військового шенгену". Йдеться про логістику, обслуговування та ремонт військової техніки для України. Це має полегшити пересування озброєння між українською стороною та країнами ЄС.

"Напередодні мав низку розмов з партнерами – їхня залученість та підтримка дають оптимізм. Все буде Україна!" — резюмував Резніков.

Нагадаємо, учасники засідання контактної групи з оборони України на авіабазі "Рамштайн", що відбулося 20 січня, дали дозвіл країнам, які мають на озброєнні танки Leopard-2, розпочати навчальні курси для українських танкових екіпажів. За словами Олексія Резнікова, на саміті "Рамштайн-8" відбувся "оптимістичний прорив" у позиції союзників України щодо надання танків.

20 січня Фокус розповідав про підсумки проведення "Рамштайн-8".