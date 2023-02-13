"Темп надзвичайно високий": глава Міноборони виїхав на "Рамштайн-9" за винищувачами
Олексій Резніков планує на зустрічі в Німеччині вибудовувати "танкову коаліцію" для України та добиватися реалізації "військового шенгену".
Міністр оборони України Олексій Реєзніков вирушив на засідання контактної групи "Рамштайн-9", яка відбудеться на авіабазі ВПС США у Німеччині завтра, 14 лютого. Про це чиновник повідомив у себе у Facebook.
"Маю честь дев’ятий раз очолювати об’єднану команду з представників Міноборони, розвідки, Генерального штабу та наших дипломатів, яка інтенсивно працюватиме з партнерами найближчі дні", — прокоментував він.
Першим пунктом серед питань, які порушуватимуться на зустрічі контактної групи в Німеччині, Резніков назвав залучення авіації.
Також глава Міноборони згадав "танкову коаліцію" для України та реалізацію так званого логістичного "військового шенгену".
Які питання обговорюватимуть у межах зустрічі "Рамштайн-9":
- Захист українського неба. Зокрема, Резніков пише про залучення авіаційної платформи.
- Вибудовування "танкової коаліції".
- Формування запасу міцності з боєприпасів.
- Тренінгові програми для українських військових.
- Реалізації "військового шенгену". Йдеться про логістику, обслуговування та ремонт військової техніки для України. Це має полегшити пересування озброєння між українською стороною та країнами ЄС.
"Напередодні мав низку розмов з партнерами – їхня залученість та підтримка дають оптимізм. Все буде Україна!" — резюмував Резніков.
Нагадаємо, учасники засідання контактної групи з оборони України на авіабазі "Рамштайн", що відбулося 20 січня, дали дозвіл країнам, які мають на озброєнні танки Leopard-2, розпочати навчальні курси для українських танкових екіпажів. За словами Олексія Резнікова, на саміті "Рамштайн-8" відбувся "оптимістичний прорив" у позиції союзників України щодо надання танків.
20 січня Фокус розповідав про підсумки проведення "Рамштайн-8".