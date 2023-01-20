Бойові машини та ракети: стали відомі попередні результати "Рамштайн-8" для України

Наступний пакет допомоги для українських військових від країн-донорів міститиме в основному засоби протиповітряної оборони.

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Країни-союзниці на засіданні контактної групи "Рамштайн-8" у п'ятницю, 20 січня, домовилися про надання Україні додаткової військової допомоги. Точні результати стануть відомими на пресконференції за підсумками зустрічі контактної групи. А поки що Фокус зібрав усю відому попередню інформацію про види озброєння, які можуть надати Збройним силам України.

Німеччина

Хоча міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус де-факто відмовив Україні в постачанні необхідних танків Leopard 2, країна заявила про готовність надати Збройним силам України додаткове озброєння й техніку. Вартість нового пакета допомоги від Німеччини становить 1 млрд євро.

За його словами, допомогу планують передати навесні, а зосередяться на засобах протиповітряної оборони.

У пакет увійдуть 40 бронемашин піхоти Marder, сім зенітних самохідних установок Gepard, додаткова батарея зенітно-ракетного комплексу IRIS-T і ракети до цієї системи.

Словаччина, Чехія

Країни заявили на засіданні Контактної групи в "Рамштайні" про готовність передати Україні танки Leopard, які, зі свого боку, надала їм Німеччина. Йдеться про близько 30 одиниць техніки. Вони були скуплені та поставлені на зберігання після списання зі складів Швейцарії та Німеччини.

Нідерланди

Країна готова передати українським військовим винищувачам F-16. Про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра.

"Кабінет розгляне питання про постачання винищувачів F-16, якщо про це попросить уряд у Києві", — заявив дипломат.

Він також запевнив, що розгляд цього питання буде неупередженим.

Великобританія

Великобританія може передати Україні аналог ATACMS для дальнобійних ударів. За інформацією CNN, яку медіа отримало з власних джерел, відповідно до прогресивнішого ставлення Лондона до військової підтримки України, деякі британські офіційні особи висловили готовність надати системи далекого радіусу дії.

Нагадаємо, "Рамштайн-8" відмовив Україні в постачанні танків Leopard 2. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус розповів журналістам, що країнам-союзникам не вдалося дійти єдиного рішення. Водночас він назвав брехнею слова про те, що Німеччина стоїть на шляху передачі Leopard 2 Україні.

Фокус також писав, що міністр оборони України Олексій Резніков прибув на авіабазу "Рамштайн" і анонсував гарні новини для України. За словами міністра оборони України, авіабаза "Рамштайн" стала символом міжнародної підтримки нашої країни.