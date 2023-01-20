Боевые машины и ракеты: стали известны предварительные результаты "Рамштайн-8" для Украины

Следующий пакет помощи для украинских военных от стран-доноров будет содержать в основном средства противовоздушной обороны.

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Страны-союзницы на заседания контактной группы "Рамштайн-8" в пятницу, 20 января, договорились о предоставлении Украине дополнительной военной помощи. Точные результаты станут известны на пресс-конференции по итогам встречи контактной группы. А пока Фокус собрал всю известную предварительную информацию о видах вооружения, которое могут предоставить Вооруженным силам Украины.

Германия

Хотя министр обороны Германии Борис Писториус де-факто отказал Украине в поставках необходимых танков Leopard 2, страна заявила о готовности поставить Вооруженным силам Украины дополнительное вооружение и технику. Стоимость нового пакета помощи от Германии составляет €1 млрд.

По его словам, помощь планируют передать весной, а акцент будет сосредоточен на средствах противовоздушной обороне.

В пакет войдут 40 бронемашин пехоты Marder, семь зенитных самоходных установок Gepard, дополнительная батарея зенитно-ракетного комплекса IRIS-T и ракеты к этой системе.

Словакия, Чехия

Страны заявили на заседании Контактной группы в Рамштайне о готовности передать Украине танки Leopard, которые, в свою очередь, предоставила им Германия. Речь идет об около 30 единицах техники. Они были скуплены и поставлены на хранение после списания со складов Швейцарии и Германии.

Нидерланды

Страна готова передать украинским военным истребители F-16. Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.

"Кабинет рассмотрит вопрос о поставках истребителей F-16, если об этом попросит правительство в Киеве", — заявил дипломат.

Он также заверил, что рассмотрение этого вопроса будет непредвзятым.

Великобритания

Великобритания может передать Украине аналог ATACMS для дальнобойных ударов. По информации CNN, которую медиа получило из собственных источников, в соответствии с более прогрессивным отношением Лондона к военной поддержке Украины, некоторые британские официальные лица выразили готовность поставить системы дальнего радиуса действия.

Напомним, "Рамштайн-8" отказал Украине в поставках танков Leopard 2. Министр обороны ФРГ Борис Писториус рассказал журналистам, что странам-союзникам не удалось прийти к единому решению. При этом он назвал ложью слова о том, что Германия "стоит на пути" передачи Leopard 2 Украине.

Фокус также писал, что министр обороны Украины Алексей Резников прибыл на авиабазу Рамштайн и анонсировал хорошие новости для Украины. По словам министра обороны Украины, авиабаза Рамштайн стала символом международной поддержки нашей страны.