"Рамштайн-8": танкові екіпажі ЗСУ можуть розпочати освоєння Leopard-2, – Резніков

За словами міністра оборони України, багато учасників засідання на авіабазі в Рамштайні оголосили про свої пакети військової допомоги "за зачиненими дверима".

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Учасники засідання Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн, що відбулося 20 січня, дали дозвіл країнам, які мають на озброєнні танки Leopard-2, розпочати навчальні курси для українських танкових екіпажів. Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков у коментарі виданню "Ліга.Новини".

Міністр повідомив, що на саміті "Рамштайн-8" відбувся "оптимістичний прорив" у позиції союзників України щодо надання танків. За його словами, учасники зустрічі домовилися сприяти проведенню контрнаступних операцій ЗСУ щодо звільнення українських територій.

"Звичайно, поки рішення німецької сторони важливе, і ми отримали розуміння, що перешкод щодо підготовки наших екіпажів для країн-партнерів, підготовки наших військових на "Леопардах" немає", – сказав глава Міноборони.

Олексій Резніков також зазначив, що дані про військову допомогу Україні були опубліковані напередодні зустрічі в Рамштайні. При цьому деякі країни вважали за краще заявити про свої пакети допомоги "за зачиненими дверима".

"Єдине, що можу сказати — це дає мені додаткові аргументи для оптимізму, оскільки йдеться про потужне посилення наших Збройних сил, сектор безпеки та оборони", — сказав Резніков.

За словами Олексія Резнікова, на саміті не порушувалося питання постачання Україні літаків. Міністр також повідомив, що наступну зустріч у Рамштайні заплановано на середину лютого.

Нагадаємо, що на восьмому засіданні Контактної групи з оборони України в Рамштайні не було ухвалено рішення про передачу танків Leopard 2 ЗСУ. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що серед союзників України немає єдиної думки щодо цього.

Ще Фокус писав про те, що президент України Володимир Зеленський під час саміту "Рамштайн 8" закликав західних партнерів прискорити постачання зброї для ЗСУ. Український лідер наголосив, що у цьому питанні необхідно діяти швидко.