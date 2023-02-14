Резников уволил своих заместителей, но они останутся работать при Минобороны

Также в ведомстве анонсировали очередные кадровые перестановки, которые начнутся после встречи в формате "Рамштайн".

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Министр обороны Украины Алексей Резников принял решение уволить своих заместителей Ивана Руснака и Олега Гайдука. На их место будут назначены новые люди, о чем глава ведомства сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Что касается тех, кто занимал должности заместителей. Первый заместитель министра обороны генерал-полковник Иван Руснак и заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Олег Гайдук. Они остаются в команде министерства и будут привлечены к работе в качестве советников министра", — сообщает Алексей Резников

Все вышеперечисленные кандидаты будут переданы в Офис президента на согласование президентом Владимиром Зеленским, после чего их официально должны будут утвердить в правительстве.

Это лишь первые шаги по обновлению штата Министерства обороны, и очередные перестановки Алексей Резников пообещал озвучить в течение нескольких дней, уже после встречи союзников Украины в формате "Рамштайн", которая проходит 14 февраля.

Портал "УП" ссылаясь на собственные источники сообщает, что теперь на должности первого заместителя министра будет находиться Александр Павлюк, а вот заместителем по вопросам цифрового развития станет волонтер и основатель фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега. Также на место заместителя по вопросам евроинтеграции будет назначен экс-посол в Канаде Андрей Шевченко.

Что известно о возможных новых сотрудниках Минобороны

Генерал-лейтенант Александр Павлюк — генерал-лейтенант ВСУ, герой Украины, который знает всю проблематику современной войны и о потребностях наших войск. Как отметили в ведомстве, благодаря его назначению будет еще больше взаимодействия Минобороны с Генштабом.

Фото: Telegram / Александр Павлюк

Виталий Дейнега — волонтер и основатель благотворительного фонда "Повернись живим".

Фото: скриншот / YouTube

Андрей Шевченко — народный депутат V, VI и VII созывов, экс-посол в Канаде (с 2015 по 2021 год).

Фото: Facebook / Андрей Шевченко

Напомним, что глава Минобороны Алексей Резников 13 февраля уехал на "Рамштайн-9" за истребителями. Он заявил, что на встрече в Германии планирует выстраивать "танковую коалицию" для Украины и добиваться реализации "военного шенгена".

9 февраля Резников заявил, что Украина может в будущем получить от партнеров военные корабли. По словам министра обороны, еще год назад никто бы не поверил, что у ВСУ на вооружении будет Stinger, но это стало реальностью. То же самое может быть и с флотом.