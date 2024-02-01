Уже забули про 7 млн: Україна змушена знизити кількість запитуваних у ЄС снарядів, — ЗМІ

За даними журналістів, дефіцит боєприпасів в українській армії за рік збільшився майже вдвічі. При цьому запаси і виробничі можливості союзників не дозволяють запитувати необхідну кількість снарядів.

Related video

Дефіцит боєприпасів у Збройних силах України за рік збільшився майже вдвічі. При цьому Київ змушений знизити запити і вже не згадувати про необхідність понад 7 мільйонів боєприпасів на рік, як у березні минулого року, пише Defense Express 1 лютого.

У виданні повідомляють, з посиланням на слова міністра оборони України Рустема Умерова, що наразі денний ліміт використання боєприпасів у ЗСУ становить 2000 на всю лінію фронту. Раніше, у березні 2023 року, тодішній міністр оборони Олексій Резніков говорив про ліміт на рівні 3600 155-мм боєприпасів на день.

Важливо

Росія розраховує поповнити запаси на 4,5 мільйони снарядів, — Міноборони Естонії

Якщо в березні 2023 року була озвучена реальна потреба в 20 тисячах боєприпасів на день, то в листі Умерова до європейських партнерів уже йдеться про 6,5 тисячі снарядів на день. За словами авторів статті, ця тенденція пов'язана не зі зменшенням потреб українських сил, а з обмеженими можливостями союзників.

Як зазначають журналісти, в ЄС зіткнулися з труднощами в питанні передачі Україні обіцяного мільйона снарядів.

"Напевно реальні запаси та виробничі можливості країн-партнерів не дозволяють навіть згадувати реальну потребу. Бо якщо брати попередні показники, то максимальна потреба в боєприпасах на рік — 7,12 млн, мінімальна — 4,2 млн", — ідеться в публікації.

Повідомляється, що головним постачальником 155-мм боєприпасів для ЗСУ залишаються США, де більш успішно нарощується виробництво. При цьому американська допомога затримується через внутрішні політичні процеси у Вашингтоні.

Нагадаємо, 29 січня ЗМІ повідомили, що країни-члени НАТО та їхні союзники збільшили видатки на оборону, однак відчувають брак кваліфікованої робочої сили для виробництва зброї, щоб задовольнити попит.

Раніше, 23 січня, стало відомо, що Організація Північноатлантичного договору підписала контракт на закупівлю боєприпасів калібру 155 мм на суму 1,2 млрд доларів. Частину снарядів буде поставлено в Україну.