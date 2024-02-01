Уже забыли про 7 млн: Украина вынуждена снизить количество запрашиваемых у ЕС снарядов, – СМИ

По данным журналистов, дефицит боеприпасов в украинской армии за год увеличился почти вдвое. При этом запасы и производственные возможности союзников не позволяют запрашивать необходимое колличество снарядов.

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Дефицит боеприпасов в Вооруженных силах Украины за год увеличился почти в два раза. При этом Киев вынужден снизить запросы и уже не вспоминать о необходимости более 7 миллионов ​​боеприпасов в год, как в марте прошлого года, пишет Defense Express 1 февраля.

В издании сообщают, со ссылкой на слова министра обороны Украины Рустема Умерова, что на данный момент дневной лимит использования боеприпасов в ВСУ составляет 2000 на всю линию фронта. Ранее, в марте 2023 года, тогдашний министр обороны Алексей Резников говорил о лимите на уровне 3600 155-мм боеприпасов в день.

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Если в марте 2023 год была озвучена реальная потребность в 20 тысячах боеприпасов в день, то в письме Умерова к европейским партнерам уже идет речь о 6,5 тысячах снарядов в день. По словам авторов статьи, данная тенденция связана не с уменьшением потребностей украинских сил, а с ограниченными возможностями союзников.

Как отмечают журналисты, в ЕС столкнулись с трудностями в вопросе передачи Украине обещанного миллиона снарядов.

"Наверняка реальные запасы и производственные возможности стран-партнеров не позволяют даже вспоминать реальную потребность. Потому что если брать предыдущие показатели, то максимальная потребность в боеприпасах в год – 7,12 млн, минимальная – 4,2 млн", — говорится в публикации.

Сообщается, что главным поставщиком 155-мм боеприпасов для ВСУ остаются США, где более успешно наращивается производство. При этом американская помощь задерживается из-за внутренних политических процессов в Вашингтоне.

Напомним, 29 января СМИ сообщили, что страны-члены НАТО и их союзники увеличили расходы на оборону, однако испытывают нехватку квалифицированной рабочей силы для производства оружия, чтобы удовлетворит спрос.

Ранее, 23 января, стало известно, что Организация Североатлантического договора подписала контракт на закупку боеприпасов калибра 155 мм на сумму 1,2 млрд долларов. Часть снарядов будет поставлена в Украину.