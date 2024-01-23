НАТО согласовало закупку сотен тысяч 155 мм боеприпасов, часть из которых получит Украина, — СМИ

По контракту, вероятно, как информирует агентство Reuters, будет закуплено около 220 000 артиллерийских боеприпасов.

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Организация Североатлантического договора подписала контракт на закупку боеприпасов калибра 155 мм на сумму 1,2 млрд долларов. Документ подписали в штаб-квартире организации, сообщает Reuters.

Часть снарядов будет поставлена в Украину после жалоб, что нехватка боеприпасов мешает ее военным усилиям. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после церемонии подписания в штаб-квартире альянса в Брюсселе отметил, насколько это важный шаг.

"Война в Украине стала битвой боеприпасов", — заявил он.

Альянс заключил соглашение от имени нескольких союзников, которые либо передадут снаряды Украине, либо используют их для накопления собственных исчерпанных запасов. Оптовая закупка обеспечивает более низкие цены.

По контракту, вероятно, будет закуплено около 220 000 артиллерийских боеприпасов. Представитель НАТО сообщил изданию, что первые поставки ожидаются в конце 2025 года. Боеприпасы, как сообщил источник в отрасли, будут поставлять французский производитель оружия Nexter и немецкая Junghans.

Миллион снарядов от ЕС

Европейский Союз также объявил намерения по обеспечению нашего государства боеприпасами. В марте 2023 года в Евросоюзе заявили, что закупят и доставят Украине в течение года миллион артиллерийских боеприпасов.

14 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС не сможет предоставить обещанные боеприпасы в установленный срок. Причиной этому является нехватка производственных мощностей и складов.

Также стало известно о том, что Украине не успеют поставить обещанный объем боеприпасов, 10 ноября сообщало издание Bloomberg. Журналисты отмечали, что члены ЕС уже уведомлены о том, что блок не сможет выполнить обещанные поставки. Среди прочего, 13 ноября Жозеп Боррель сообщал, что ЕС может перенаправлять в Украину боеприпасы, которые изготавливались для третьих стран.

Напомним, 4 января эксперт рассказал, сколько ВСУ нужно боеприпасов для наступления. Обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что для освобождения всех территорий и выхода на границы 1991 года потребуется от 15 до 17 млн боеприпасов.