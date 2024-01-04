Даже миллиона мало: эксперт рассказал, сколько ВСУ нужно боеприпасов для наступления (видео)

Для освобождения всех территорий и выхода на границы 1991 года потребуется от 15 до 17 млн боеприпасов.

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Для эффективного контрнаступления и освобождения Украины до границ 1991 года требуется огромное количество боеприпасов, которые имеются сумарно во всех странах НАТО. Но организация массового производства необходимых снарядов в Украине на данном этапе представляется невозможной задачей. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала FREEДОМ.

По его утверждению, организация крупномасштабного производства боеприпасов на территории Украины сталкивается с двумя препятствиями.

Как заявил Коваленко, в Украине отсутствуют технические и технологические возможности для расширения таких линий производства очень быстро в сжатые сроки.

"А те, которые есть, они не обеспечивают необходимое количество продукции. И другой момент, на территории Украины организовывать большое предприятие, производящие большое количество боеприпасов, рискованно. Такое предприятие сразу же станет целью № 1 для нанесения ракетных ударов", — пояснил Коваленко.

Он отметил, что возможно организовать производство боеприпасов за пределами территории Украины, однако здесь имеется определенный нюанс — вынесенное за пределы Украины производство в другую страну не позволяет расширять настолько, насколько есть на сегодня у нас потребность.

"Когда говорят, что нам Европа может предоставить миллион боеприпасов, за это огромное спасибо, но даже миллиона боеприпасов мало. И я скажу больше: 2 млн боеприпасов мало. Если говорить о возможности получения необходимого количества боеприпасов для осуществления наступления с гарантированным освобождением Украины в границах 1991 года в течение года, например, для поддержания контрнаступательной операции нам необходим боезапас для артиллерии от 15 до 17 млн выстрелов. То есть это — колоссальные ресурсы, которые сопоставимы с запасами, имеющимися в странах всего НАТО и не только НАТО, но и его партнеров", — отметил военно-политический обозреватель.

Тем временем европейские страны НАТО закупят до 1000 современных ракет для системы ПВО Patriot, согласно условиям заключенного соглашения. Вооружение планируют поставить в такие страны, как Германия, Нидерланды, Румыния и Испания, причем соглашение поддерживается отделом закупок НАТО.

Добавим, что РФ скоро потеряет преимущество над Украиной в воздухе. По словам аналитика Фредерика Мертенса, оккупанты обеспокоены прибытием в Украину F-16, поэтому переносят свои черноморские базы дальше от границы с Украиной.