НАТО узгодило закупівлю сотень тисяч 155 мм боєприпасів, частину з яких отримає Україна, – ЗМІ

За контрактом, ймовірно, як інформує агенція Reuters, буде закуплено близько 220 000 артилерійських боєприпасів.

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Організація Північноатлантичного договору підписала контракт на закупівлю боєприпасів калібру 155 мм на суму 1,2 млрд доларів. Документ підписали у штаб-квартирі організації, повідомляє Reuters.

Частина снарядів буде поставлена в Україну після скарг, що нестача боєприпасів заважає її військовим зусиллям. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після церемонії підписання у штаб-квартирі альянсу в Брюсселі наголосив на тому, наскільки це важливий крок.

"Війна в Україні стала битвою боєприпасів", – заявив він.

Альянс уклав угоду від імені кількох союзників, які або передадуть снаряди Україні, або використають їх для накопичення власних вичерпаних запасів. Гуртова закупівля забезпечує нижчі ціни.

За контрактом, ймовірно, буде закуплено близько 220 000 артилерійських боєприпасів. Представник НАТО повідомив виданню, що перші постачання очікуються наприкінці 2025 року. Боєприпаси, як повідомило джерело в галузі, постачатимуть французький виробник зброї Nexter і німецька Junghans.

Мільйон снарядів від ЄС

Європейський Союз також оголосив наміри щодо забезпечення нашої держави боєприпасами. У березні 2023 року у Євросоюзі заявили, що закуплять та доставлять Україні протягом року мільйон артилерійських боєприпасів.

Втім 14 листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ЄС не зможе надати обіцяні боєприпаси у встановлений термін. Причиною цьому є нестача виробничих потужностей та складів.

Також стало відомо про те, що Україні не встигнуть поставити обіцяний обсяг боєприпасів, 10 листопада повідомляло видання Bloomberg. Журналісти зазначали, що члени ЄС вже повідомлені про те, що блок не зможе виконати обіцяні постачання. Серед іншого, 13 листопада Жозеп Боррель повідомляв, що ЄС може перенаправляти в Україну боєприпаси, які виготовлялися для третіх країн.

Нагадаємо, 4 січня експерт розповів, скільки ЗСУ потрібно боєприпасів для наступу. Оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що для звільнення всіх територій і виходу на кордони 1991 року буде потрібно від 15 до 17 млн боєприпасів.