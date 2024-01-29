Чтобы обеспечить ВСУ снарядами до уровня ВС РФ странам Запада нужно 2 года, — FT

Топ-менеджер крупного европейского оборонного предприятия заявил о нехватке новых квалифицированных кадров. По его словам, пожилые работники уходят на пенсию и их некем заменить.

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Страны-члены НАТО и их союзники увеличили расходы на оборону, однако испытывают нехватку квалифицированной рабочей силы для производства оружия, чтобы удовлетворит спрос. Об этом пишет Financial Times 29 января.

В статье говорится, что в 2023 году расходы на военное оборудование среди европейских стран-членов НАТО и Канады выросли на 24,9%. В среднем члены альянса тратят на вооружение 27,8% своих оборонных бюджетов.

Страны союзники НАТО также усиливают свою оборону. Так, Австралия модернизирует свой подводный флот и переходит на атомные корабли в рамках пакта Aukus с Великобританией и США.

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2000 снарядов в день — мало. Почему Украина не может наступать, как Россия

По данным издания, на фоне наращивания инвестиций в оборону предприятия сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих. По словам топ-менеджера крупного европейского оборонного предприятия, пожилые работники уходят на пенсию и их некем заменить.

"Миллениалов сложно привлечь на работу. В то же время, когда мы расширяемся, мы испытываем разрыв между поколениями", — сказал он.

В компании CSG, которая производит 155-мм боеприпасы для стран НАТО и Украины, отметили, что хотели бы ускорить производство. По словам исполнительного директора компании, при должном количестве оборудования можно было бы производить в три раза больше снарядов, однако поставщики техники также сталкиваются с дефицитом рабочих. На данный момент CSG работает в три смены.

Представитель одной из европейских компаний отметил, что многие процессы в оборонном производстве сейчас автоматизированы, однако для отдельных видов работ все еще нужны опытные кадры. К примеру, некоторые части самолетов до сих пор изготавливаются вручную.

Как отмечают журналисты, задержки в производстве оружия на Западе сказываются на ситуации на фронте в Украине. Неназванный высокопоставленный чиновник сказал в комментарии изданию, что для обеспечения украинской армии до того уровня, который сейчас есть у российских сил, западным оборонным предприятиям нужно два года.

Напомним, 29 января руководитель немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил о намерении построить новый завод по производству боеприпасов, чтобы обеспечить бесперебойные поставки снарядов ВСУ.

Кроме того, заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк 29 января сообщил со ссылкой на министра вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню, что Париж сможет отправлять Украине по 3000 снарядов ежемесячно.