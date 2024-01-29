Стабильные поставки Украине: Rheinmetall построит новый завод по производству боеприпасов

Руководитель концерна Армин Паппергер отметил, что компания в 2023 году получила заказ на сумму более 10 млрд евро для Бундесвера и для Украины. А в этом году эта сумма возрастет до 15 млрд.

Related video

Крупнейших производителей военной техники немецкий концерн Rheinmetall построит новый завод по производству боеприпасов, чтобы обеспечить бесперебойные поставки снарядов Вооруженным силам Украины. Об этом 29 января сообщил руководитель компании Армин Паппергер, передает Bild.

В ответ на упреки в медленных поставках боеприпасов он сказал, что ситуация в области сотрудничества правительства ФРГ и оружейной промышленности во многом изменилась к лучшему.

"Многое изменилось к лучшему в военных закупках. Только Rheinmetall в прошлом году получил заказ или рамочные соглашения от федерального правительства на сумму более 10 миллиардов евро — для Бундесвера и для Украины", — отметил руководитель Rheinmetall.

По его словам, в текущем году эта сумма возрастет как минимум до 15 миллиардов. При этом для выполнения контрактов, компания намерена построить новый завод, причем в рекордные сроки.

Важно

"В разы больше": НАТО недооценил способности РФ производить боеприпасы, – ВС Эстонии

"Темпы быстрые: то, на что в прошлом ушло бы десять лет, теперь делается за несколько месяцев. Мы собираемся построить новый завод по производству боеприпасов в Германии в рекордные сроки, чтобы создать стратегическую надежность поставок", — заявил Паппергер.

Что говорит министр обороны ФРГ

Тем временем глава Минобороны Германии Борис Писториус 28 января заявил, что оборонное ведомство заключило новые рамочные соглашения на поставку более 200 000 дополнительных артиллерийских боеприпасов только в этом году. И такая тенденция будет продолжаться.

Для сравнения: прошлым летом Украина, по некоторым оценкам, выпускала до 7 000 артиллерийских снарядов в день, в то время как российская армия — более 20 000 снарядов.

По словам министра, немецкая оружейная промышленность работает в высоком темпе.

"Промышленность работает невероятно усердно, но она все еще находится в довоенном режиме. Она просто не работает так быстро, очевидно",- подчеркнул чиновник.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк 28 января заявил, что Франция ежемесячно сможет отправлять Украине по 3000 снарядов. Кроме того, французские оружейники планируют изготовить для Украины 78 единиц колесных самоходных артиллерийских установок Caesar.