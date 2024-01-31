Росія розраховує поповнити запаси на 4,5 мільйона снарядів, — Міноборони Естонії

Міністр Ханно Певкур пояснив, що йдеться не лише про вироблені у РФ снаряди, але й про поставлені з КНДР. Вже зараз окупанти витрачають на фронті втричі більше снарядів, ніж ЗСУ.

Related video

ЗС РФ в середньому використовують на фронті втричі більше снарядів, ніж українські захисники. Про це у коментарі Bloomberg 31 січня заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

За оцінками Міноборони Естонії, Росія налаштована поповнити свої запаси на приблизно 4,5 мільйона снарядів. Ця кількість враховує не лише власне виробництво країни-агресорки, але й постачання з Північної Кореї.

Західні офіційні особи переконані, що РФ знадобляться роки, щоб відновити втрачені під час боїв в Україні танки та іншу зброю. Такі прогнози дають попри те, що президент Володимир Путін майже повністю перевів економіку на військову основу.

За оцінками США, ЗС РФ вже втратили понад 315 тисяч бійців убитими та пораненими. Окрім того, неназвані українські чиновники розповіли, що останнім часом російських окупантів "косить" виснажливий вірус, який поширюють в окопах миші.

Однак про переговори, за даними ЗМІ, поки не йдеться. У виданні припустили, що Кремль відкладе будь-яку таку серйозну спробу до президентських виборів у США. В Москві сподіваються, що до влади вдруге прийде Дональд Трамп.

Певкур спрогнозував, що бойові дії в Україні затихнуть до весни. З його слів, більший наступ відновиться лише у травні або червні, коли підсохне земля. У той період також стане зрозумілою доля допомоги ЄС та США.

"Якщо до того часу ми не матимемо рішення, то Україні, напевно, буде вкрай важко втримати свої позиції. Тому що, як ми знаємо, Росії байдуже втрачати людей. Ми бачили це стільки разів", — підкреслив міністр оборони Естонії.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейські країни збільшити військову допомогу Україні. Він наголосив, що підтримка Києва не може залежати лише від Берліна.

Речник 47 бригади "Магура" Дмитро Лазуткін розповів, що ЗС РФ намагаються повністю оточити Авдіївку в Донецькій області. Замість бажаного результату ворог отримує колосальні втрати.