У США не бачать підготовки масштабного наступу Росії, — Остін

Глава Пентагону сказав, що країни Заходу намагаються надати Україні максимальну допомогу і вже поставили багато озброєнь для захисту, хоч розуміють, що цього замало.

Related video

У США не бачать, щоб Росія готувала найближчим часом масований наступ на Україну, але зроблять усе можливе, щоб ЗСУ могли захистити країну в майбутньому, незважаючи на те, що російські агресори намагаються застосувати свою авіацію. Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін за підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн".

"Що стосується того, чи готує Росія якусь масовану атаку — ми не бачимо цього. Ми бачимо, що в РФ є чимало літаків. І саме тому ми наголошуємо, що ми повинні зробити все від нас залежне, щоб Україна отримала якнайбільше техніки від нас", — сказав він.

Остін також зазначив, що країни Заходу намагаються надати Україні максимальну допомогу і вже поставили багато озброєнь для захисту, хоч розуміють, що цього замало.

"Ви бачили Patriot, ви бачили допомогу інших країн, але, звичайно, цього мало, і ми працюватимемо над цим ще активніше, тому що загрози існують", — сказав Остін.

Крім того, глава Міноборони США зазначив, що українські сили ППО показують "дуже хороший результат збиття російських ракет".

"Але ми хочемо подбати, щоб Україна могла захистити себе у майбутньому, незважаючи на те, чи спробує Росія застосувати свої повітряні сили чи ні", — сказав міністр оборони США.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що 14 лютого під час вступного слова на засіданні у форматі "Рамштайн" Ллойд Остін заявив, що контактна група і далі робитиме все, щоб Україна отримала необхідну кількість засобів і звільнила окуповані території.

Крім того, Фокус раніше інформував, що 14 лютого глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що українські захисники вже опановують нову бронетехніку на полігонах країни і вже через місяць в Україну прибудуть перші танки Leopard.