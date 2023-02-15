"Если Путин потерпит полную неудачу": Генерал США допустил применение Россией ядерного оружия

Российская агрессия против Украины вступила в принципиально новую фазу после того, как в руководство РФ приняло решение бросать в бой против ВСУ дополнительные силы.

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Российский президент Владимир Путин может применить ядерное оружие, если он потерпит полную неудачу в войне против Украины. Такое мнение выразил экс-командующий Международными силами содействия безопасности в Афганистане, генерал Стэнли МакКристал во время Kyiv Jewish Forum.

Он заявил, что у России есть особенность привлекать к своим военным задачам огромное число людей и нести большие потери. Он напомнил, что во времена Второй мировой Россия потеряли 20 миллионов убитыми.

"Когда появляется больше российских сил, даже если они не хорошо обучены или управляемы, они становятся фактором в борьбе и они могут сделать так, чтобы эта борьба продолжалась долго", — считает генерал.

МакКристал заявил, что у России достаточно сил, чтобы максимально усложнить украинским военным проводить свои операции, даже с новым высокоточным вооружением. В свою очередь и Россия не может добиться положительного для себя результата, несмотря на большие массы мобилизированных.

"Скорее всего, мы увидим очень смертоносное продолжение той же войны некоторое время… Но я думаю, что разницу сделает решительность. Победителем будет тот, кто берет на себя обязательство не сдаваться и не проигрывать", — объяснил МакКристал.

Кроме того, генерал заявил, что страны Запада должны поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией. Он отметил, что украинцы должны получать новые технологии, но страны Запада не будут торопиться, чтобы не провоцировать Россию.

"Если вы внезапно передадите чрезвычайно большое количество оружия, эффект, который это, вероятно, будет иметь на Россию, не только на Владимира Путина, но и на русский народ, может привести к другому результату, чем мы хотим. Это может создать идею, что они сами стали мишенью, что Запад планирует даже вторжение в Россию. Эта несколько медленная эскалация огорчает украинцев, но я считаю, что это естественно и это, наверное, можно было предположить", — добавил МакКристал.

Генерал также заявил, что нельзя исключать применение Россией ядерного оружия.

"Если он терпит полную неудачу, терпит военную катастрофу, полное поражение, тогда можно попытаться представить, что будет происходить в его сознании. И никто не может быть уверен в том, что он не развернет ядерное оружие", — сказал генерал.

Напомним, ранее сообщалось, что после обращения российского президента Владимира Путина в Госдуме пообещали в срочном порядке обсудить ряд поднятых вопросов, в том числе неординарных.

Кроме того, ранее издание Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что глава Кремля Владимир Путин готовится к затяжной войне в Украине, вместе с тем его окружение не верит в итоговую победу.