"Вторая волна мобилизации": Госдума срочно обсудит поднятые Путиным вопросы, — депутат

По словам зампредседателя парламентского комитета РФ по обороне Юрия Швыткина, ряд будущих решений на заседании Госдумы и Совета Федерации будут принимать, исходя из послания президента. Но сейчас мобилизацию не обсуждают даже кулуарно.

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После обращения российского президента Владимира Путина в Госдуме пообещали в срочном порядке обсудить ряд поднятых вопросов, в том числе неординарных. Но мобилизации нет на повестке дня, сообщает Ura.ru со ссылкой на заявление заместителя председателя парламентского комитета по обороне Юрия Швыткина.

"Ряд решений, которые будут у нас на заседании Госдумы и Совета Федерации, насколько я знаю, будут исходить из послания президента. Говорить, что какие-то будут экстренные, неординарные вопросы, можно, наверное, потому, что содержания послания не знаю", — пояснил Юрий Швыткин.

Кроме задач, упомянутых Путиным на совещании с правительством в режиме видеоконференции 15 февраля, комитет по обороне РФ займется и другими вопросами, в частности касательно социальной защищенности российских военных.

"Но речи о мобилизации, о второй волне не идет. Это никак не обсуждается ни кулуарно, ни официально в стенах Государственной Думы", — заявил парламентарий.

Напомним, что глава Кремля Владимир Путин готовится к затяжной войне в Украине, вместе с тем его окружение не верит в итоговую победу, об этом пишет Reuters со ссылкой на околокремлевкие источники.

Ранее Фокус сообщал, что, по данным ГУР, в последнее время РФ несет крупнейшие потери с начала войны. Потери российских сил составили порядка 150 тысяч человек. Сотрудник военной разведки Андрей Юсов сообщил, что Кремль мечтает о выходе на админграницы Донецкой и Луганской областей до марта.