"Друга хвиля мобілізації": Держдума терміново обговорить порушені Путіним питання, — депутат

За словами заступника голови парламентського комітету РФ з оборони Юрія Швиткіна, низку майбутніх рішень на засіданні Держдуми та Ради Федерації ухвалюватимуть, виходячи з послання президента. Але зараз мобілізацію не обговорюють навіть кулуарно.

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Після звернення російського президента Володимира Путіна до Держдуми пообіцяли терміново обговорити низку порушених питань, зокрема неординарних. Але мобілізації немає на порядку денному, повідомляє Ura.ru із посиланням на заяву заступника голови парламентського комітету з оборони Юрія Швиткіна.

"Низка рішень, які будуть у нас на засіданні Держдуми та Ради Федерації, наскільки я знаю, виходитимуть із послання президента. Говорити, що якісь будуть екстрені, неординарні питання, можна, напевно, тому, що змісту послання не знаю", – пояснив Юрій Швиткін.

Крім завдань, згаданих Путіним на нараді з урядом у режимі відеоконференції 15 лютого, комітет з оборони РФ займеться й іншими питаннями, зокрема щодо соціальної захищеності російських військових.

"Але про мобілізацію, про другу хвилю не йдеться. Це ніяк не обговорюється ні кулуарно, ні офіційно в стінах Державної Думи", — заявив парламентар.

Нагадаємо, що глава Кремля Володимир Путін готується до затяжної війни в Україні, натомість його оточення не вірить у підсумкову перемогу, про це пише Reuters із посиланням на навколокремлівські джерела.

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними ГУР, останнім часом РФ зазнає найбільших втрат із початку війни. Втрати російських сил становили майже 150 тисяч осіб. Співробітник військової розвідки Андрій Юсов повідомив, що Кремль мріє про вихід на адмінкордон Донецької та Луганської областей до березня.